Silviu Predoiu atacă tema pensionării militare: Cineva trebuie să îi spună domnului prim-ministru cum e cu condițiile speciale de muncă

În cadrul emisiunii Insecuritate, fostul șef al SIE, Silviu Predoiu, a criticat modul în care este prezentată în spațiul public problema pensionării militarilor și a condițiilor speciale de muncă.

„Cineva trebuie să îi spună domnului prim-ministru cum e cu condițiile speciale de muncă”, a afirmat Predoiu, sugerând că dezbaterea actuală este dominată de mesaje politice simplificate și incomplete. Potrivit acestuia, tema pensionării militarilor la vârste în jur de 50 de ani este frecvent prezentată drept un privilegiu, fără a explica specificul profesiei militare și restricțiile asociate acesteia.

„Militarii plătesc contribuții. Total fals că nu plătesc”

„Politicienii spun că militarii nu plătesc contribuție pentru pensie. Total fals. Ei plătesc la fel ca toți ceilalți, doar că nu la fondul de pensii, ci direct la bugetul de stat”, a declarat Predoiu.

Fostul șef al SIE a explicat că diferența este una de mecanism administrativ, nu de existență a contribuției. În opinia sa, prezentarea situației ca și cum militarii ar beneficia de pensii fără a contribui reprezintă o deformare a realității și alimentează tensiuni artificiale între categorii profesionale.

Silviu Predoiu a subliniat că legea a fost modificată succesiv, în mai multe rânduri.

„Legea pensionării militarilor a fost reformată în 2009, 2010, 2015, 2017 și 2023”, a precizat Predoiu.

Potrivit acestuia, fiecare modificare a generat ajustări în cariera și în planurile de viață ale cadrelor militare, ceea ce ridică problema predictibilității și a stabilității statutului profesional.

În ceea ce privește încadrarea în condiții speciale de muncă, Predoiu a insistat că aceasta nu este o etichetă formală, ci reflectă natura activităților desfășurate: expunere la risc, restrângerea unor drepturi constituționale, incompatibilități, mobilitate impusă și un nivel ridicat de stres operațional.

El a avertizat că o abordare strict contabilă – concentrată exclusiv pe economii bugetare – poate ignora costurile indirecte: scăderea moralului, diminuarea atractivității carierei militare și erodarea încrederii în angajamentele statului.

Silviu Predoiu a ridicat și o întrebare cu impact direct asupra stabilității sistemului: câți militari vor mai avea încredere în promisiunile făcute de actualul ministru, Radu Miruță, dacă percep că regulile se schimbă în timpul jocului?

În opinia sa, predictibilitatea este fundamentală într-un sistem bazat pe disciplină, ierarhie și loialitate instituțională. Orice modificare majoră a statutului sau a regimului de pensionare trebuie gestionată cu atenție, pentru a nu produce efecte pe termen lung asupra funcționării structurilor de apărare.

Declarațiile fostului șef al SIE readuc astfel în prim-plan una dintre cele mai tensionate teme ale agendei publice: echilibrul dintre reformă bugetară și menținerea unui cadru stabil pentru profesiile considerate esențiale pentru siguranța națională.