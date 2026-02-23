Cum se vor face reducerile de cheltuieli la MApN. Radu Miruță, clarificări despre pensiile militarilor

Ministerul Apărării va participa la reducerea cheltuielilor bugetare cu 10%, însă fără a afecta personalul sau drepturile financiare ale militarilor, a declarat ministrul Apărării, Radu Miruță, în contextul dezbaterilor privind ajustările din sectorul public.

Oficialul a explicat că, deși principiul general este ca toate ministerele să contribuie la efortul de economisire, domeniul apărării are limite clare atunci când vine vorba de reduceri. În opinia sa, securitatea reprezintă o condiție esențială pentru funcționarea celorlalte domenii.

„Nu putem vorbi nici de economie, nici de sănătate, nici de educație, dacă nu avem securitate. Și atunci pentru apărare s-a acceptat ideea că un război la graniță nu este un context în care poți, 1. să reduci pensiile, 2. să dai militari afară, 3. să scazi veniturile acestor militar”, a declarat Radu Miruță la Digi24.

El a subliniat că ajustările vor fi făcute prin reducerea unor cheltuieli secundare, nu prin intervenții asupra „nucleului” sistemului de apărare.

„Ministerul Apărării va contribui și el la acest efort, însă va contribui nu tăind de la nucleul apărării de la oameni, adică sunt multe cheltuieli colaterale care pot fi reduse pentru ca, la final, cheltuială să fie mai mică fără a afecta nucleul”, susține Miruță.

Ministrul a abordat și subiectul pensiilor militare, respingând percepția potrivit căreia militarii se pensionează în mod general la vârste foarte scăzute. Potrivit acestuia, cazurile de reducere semnificativă a vârstei de pensionare sunt rare și legate de activități cu grad ridicat de risc.

„Am verificat anul trecut. Pe tot anul 2025, o singură persoană, un singur om s-a pensionat cu reducerea vârstei de 13 ani. Sunt situații în care, în funcție de zona în care ai lucrat, ai o reducere a vârstei de pensionare. Scafandrii, parașutiștii, sunt niște puncte izolate care generează reducerea vârstei de pensionare cu 4, cu 5, cu 6, cu 2, cu 1, unii cu deloc”.

Totodată, el a precizat că legislația actuală prevede o creștere graduală a vârstei de pensionare în sistemul militar. „nul trecut, vârsta minimă de pensionare era de 48 de ani, vârsta medie a pensionarilor a fost 52 de ani în zona militară. Și ea crește în fiecare an. Pentru că este o chestiune progresivă pe legea de astăzi care spune că în 2035, vârsta standard va fi 65 de ani și de acolo va putea scădea, cum a fost pentru un caz anul trecut, cu maxim 13 ani”.