Politica

Cum se vor face reducerile de cheltuieli la MApN. Radu Miruță, clarificări despre pensiile militarilor

Comentează știrea
Cum se vor face reducerile de cheltuieli la MApN. Radu Miruță, clarificări despre pensiile militarilorRadu Miruță. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Ministerul Apărării va participa la reducerea cheltuielilor bugetare cu 10%, însă fără a afecta personalul sau drepturile financiare ale militarilor, a declarat ministrul Apărării, Radu Miruță, în contextul dezbaterilor privind ajustările din sectorul public.

Radu Miruță anunță că pensiile militarilor nu vor fi afectate

Oficialul a explicat că, deși principiul general este ca toate ministerele să contribuie la efortul de economisire, domeniul apărării are limite clare atunci când vine vorba de reduceri. În opinia sa, securitatea reprezintă o condiție esențială pentru funcționarea celorlalte domenii.

„Nu putem vorbi nici de economie, nici de sănătate, nici de educație, dacă nu avem securitate. Și atunci pentru apărare s-a acceptat ideea că un război la graniță nu este un context în care poți, 1. să reduci pensiile, 2. să dai militari afară, 3. să scazi veniturile acestor militar”, a declarat Radu Miruță la Digi24.

Cum se vor face reducerile de cheltuieli la Ministerul Apărării

El a subliniat că ajustările vor fi făcute prin reducerea unor cheltuieli secundare, nu prin intervenții asupra „nucleului” sistemului de apărare.

Viscolul paralizează orașele din Nord-estul Statelor Unite. Haos în transportul public din New York
Viscolul paralizează orașele din Nord-estul Statelor Unite. Haos în transportul public din New York
Președinția Republicii Moldova oferă explicații privind grațierea lui Nicolai Șepeli, suspect în asasinate în Ucraina
Președinția Republicii Moldova oferă explicații privind grațierea lui Nicolai Șepeli, suspect în asasinate în Ucraina

„Ministerul Apărării va contribui și el la acest efort, însă va contribui nu tăind de la nucleul apărării de la oameni, adică sunt multe cheltuieli colaterale care pot fi reduse pentru ca, la final, cheltuială să fie mai mică fără a afecta nucleul”, susține Miruță.

Militari

Militari. Sursa foto. Facebook/Ionuț Moșteanu

Radu Miruță, explicații privind pensionarea în sistemul militar

Ministrul a abordat și subiectul pensiilor militare, respingând percepția potrivit căreia militarii se pensionează în mod general la vârste foarte scăzute. Potrivit acestuia, cazurile de reducere semnificativă a vârstei de pensionare sunt rare și legate de activități cu grad ridicat de risc.

„Am verificat anul trecut. Pe tot anul 2025, o singură persoană, un singur om s-a pensionat cu reducerea vârstei de 13 ani. Sunt situații în care, în funcție de zona în care ai lucrat, ai o reducere a vârstei de pensionare. Scafandrii, parașutiștii, sunt niște puncte izolate care generează reducerea vârstei de pensionare cu 4, cu 5, cu 6, cu 2, cu 1, unii cu deloc”.

Totodată, el a precizat că legislația actuală prevede o creștere graduală a vârstei de pensionare în sistemul militar. „nul trecut, vârsta minimă de pensionare era de 48 de ani, vârsta medie a pensionarilor a fost 52 de ani în zona militară. Și ea crește în fiecare an. Pentru că este o chestiune progresivă pe legea de astăzi care spune că în 2035, vârsta standard va fi 65 de ani și de acolo va putea scădea, cum a fost pentru un caz anul trecut, cu maxim 13 ani”.

1
2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:13 - Viscolul paralizează orașele din Nord-estul Statelor Unite. Haos în transportul public din New York
11:07 - USR îl atacă pe primarul general Ciprian Ciucu. Acuzații de controlul asupra informațiilor
11:01 - Zeci de deținuți, eliberați în Venezuela în baza legii de amnistie
10:52 - Președinția Republicii Moldova oferă explicații privind grațierea lui Nicolai Șepeli, suspect în asasinate în Ucraina
10:46 - Noi atacuri cu drone în Odesa. Două persoane au murit și alte trei au fost rănite
10:39 - Pușcărie pentru activiștii pro-democrație, în China comunistă

HAI România!

Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele cheie
Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele...
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă

Proiecte speciale