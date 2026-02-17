Sorin Grindeanu, despre eliminarea normei de hrană luată în calcul de Guvernul Bolojan: Nu susținem tăieri

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți că ideea eliminării normei de hrană pentru angajații din sectorul public a fost avansată de Ministerul Finanțelor „și prezentată de prim-ministru, dar nu s-a luat o decizie în coaliție”, a spus acesta. Liderul social-democrat a reiterat că PSD nu susține noi reduceri.

Sorin Grindeanu a precizat, la Parlament, că nu există o decizie privind eliminarea acestui beneficiu salarial.

„Nu s-a luat o decizie de acest fel și dumneavoastră știți declarațiile noastre, că nu susținem tăieri. În fiecare zi se încearcă a se aduce noi teme", a afirmat acesta.

Întrebat dacă o astfel de măsură ar putea contribui la echilibrarea bugetului, liderul PSD a respins ferm scenariul.

„Variantă e să dai pe toată lumea afară, să nu mai avem niciun fel de angajați și aduci o perioadă bani la buget. Dar noi nu mai susținem tăieri. S-a tăiat până acum, așa cum știți, la cei (care au salariul - n.r.) peste 6.000 de lei. Se mai aplică până la 6.000”.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor a arătat că eliminarea normei de hrană ar putea aduce economii importante la buget, potrivit calculelor realizate de specialiștii din cadrul Ministerul Finanțelor. Conform estimărilor prezentate în Parlament, o parte semnificativă dintre beneficiari provin din structurile de apărare și ordine publică, iar impactul total al unei eventuale renunțări la acest drept ar fi de aproximativ 2,4–2,5 miliarde de lei. El a precizat că datele nu îi aparțin, ci sunt rezultatul analizelor făcute de experții din minister, iar subiectul rămâne deschis discuțiilor.

Norma de hrană este acordată lunar și are în prezent o valoare de 347 de lei pentru fiecare beneficiar. Potrivit datelor oficiale, peste 550.000 de angajați din sectorul public primesc acest drept, ceea ce explică dimensiunea impactului bugetar avut în vedere în dezbaterea privind eventualele măsuri de reducere a cheltuielilor.

În același context, Kelemen Hunor a arătat că adoptarea bugetului pentru 2026 ar putea avea loc în cursul acestei luni, dacă proiectul va fi transmis în Parlament săptămâna viitoare.

Înainte de votarea bugetului, liderii coaliției au stabilit că trebuie aprobate prin ordonanță de urgență atât pachetul de reformă administrativă, cât și cel de relansare economică, decizie convenită în ultima reuniune a coaliției.