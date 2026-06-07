În contextul controverselor generate de informațiile potrivit cărora șase petroliere aflate pe listele densancțiuni ale UE și SUA ar fi operat în Portul Constanța, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, susține că niciuna dintre nave nu era vizată de astfel de măsuri în momentul în care a intrat sau a ieșit din port.

Ministrul a arătat că datele oficiale furnizate de instituțiile statului contrazic acuzațiile vehiculate în ultimele ore.

„Se vorbeşte mult, uneori se acuză şi mai mult. Dar faptele sunt încăpăţânate şi nu pot fi schimbate de niciun titlu senzaţionalist. În ultimele ore au circulat informaţii potrivit cărora 6 nave petroliere aflate pe listele de sancţiuni ale UE/SUA ar fi operat în portul Constanţa. Subiectul este unul serios, e legitim să fie de interes public, dar merită discutat pe baza faptelor, nu a speculaţiilor. Adevărul este unul singur: niciuna dintre cele 6 nave nu se afla pe listele de sancţiuni ale Uniunii Europene sau ale SUA în momentul în care a intrat ori a ieşit din portul Constanţa”, a afirmat Radu Miruță.

Pentru a susține această poziție, ministrul a prezentat cronologia fiecărei nave invocate în informațiile apărute în spațiul public.

Potrivit acestuia, nava DASHAN / MIANZIMU a tranzitat ultima dată Portul Constanța în august 2023, fiind inclusă pe lista de sancțiuni abia în 2024. În cazul navei CELINE, ultima escală în port a avut loc la 14 octombrie 2023, în timp ce sancțiunile au fost impuse doi ani mai târziu, în octombrie 2025.

De asemenea, nava IRA / BELA a operat în Portul Constanța în perioada 12-15 martie 2024, iar includerea sa pe lista de sancțiuni a avut loc în 2025. Nava CROCO / ARIA a intrat în port în aprilie 2025 și a fost sancționată la nivel internațional la 21 mai 2025.

În ceea ce privește nava SATNA, aceasta a intrat în Portul Constanța la 12 ianuarie 2023, în timp ce sancțiunile au fost adoptate în mai 2025. Tot în mai 2025 a fost inclusă pe lista de sancțiuni și nava PAXMARIS, care trecuse ultima dată prin port la 8 septembrie 2024.

Ministrul interimar al Apărării a subliniat că documentele oficiale indică fără echivoc faptul că toate aceste nave au operat în Portul Constanța înainte de aplicarea sancțiunilor.

„Aceasta este cronologia reală a evenimentelor din datele oficiale primite de la instituţiile statului. O navă nu poate fi acuzată că a încălcat sancţiuni care nu existau la momentul la care a operat într-un port. Faptele şi datele contează. Întotdeauna”, mai menţionează ministrul interimar al Apărării.