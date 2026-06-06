Declarații Nicușor Dan, după ședința de la Constanța: Ucraina este țara agresată, pentru orice evenimente apar responsabilă este Rusia, ca țară agresoare, pentru că Ucraina face orice poate ca să se apere.

Primele echipaje de specialiști au ajuns la 6:47. Ele au început, potrivit protocoalelor, activitățile de degajare a perimetrului de persoane care nu aveau atribuții și îndepărtare a unor nave.

La ora 10:00 a apărut informația că această dronă se va autodetona la 10:26, și în câteva minte toate persoanele care ar fi putut contribui la remorcarea navei într-un poligon militar au plecat.

Autoritatea civilă a sesizat autoritățile responsabila, Armata și SRI, care au alertat și protecția civilă, care au degajat zona pozibil afectată de oameni.

Deci protocolul a fost respectat.

A existat o speculație că cele patru drone ar fi urmărit o navă din flota fantomă a Rusiei care ar fi venit să descarce carburanți la Rompetrol.

Nu e din flota fantomă, ci un vas care vine din Novorossisk, care este folosit de Kazahstan pentru exportul de petrol.

E o tehnologie nouă, dezvoltată în timpul acestui război, și ne adaptăm și noi pe parcurs.

România este în cursul unui proces de înzestrare, chiar luna viitoare vor veni niște echipamente în România.

Luna trecută militarii români au participat la un exercițiu NATO cu exact această temă.

La solicitarea României va exista în cadrul NATO o sesiune dedicată Mării Negre, inclusiv amenințările noi, dar și cele care vin de la dronele aeriene.

E important de spus că există un centru NATO cu participarea Turciei, Bulgariei și României, care au o conducere rotațională, în 2028 va funcționa în România, la Constanța, și mai e și centrul european pentru Marea Neagră, pentru care așteptăm finanțare și negociem aspectele juridice cu partea bulgară.

Cât de siguri vom fi dacă vom veni la Marea Neagră, în vacanță, în acest an? Așteptăm de la NATO o suplimentare de echipamente, Armata și Poliția de Frontieră vor suplimenta misiunile de cercetare și recunoaștere.

În al treilea rând există o discuție cu Ucraina pentru un protocol de comunicare exact pentru acest tip de situații.

Avem un război de peste patru ani, am mai avut mine, dar nu au fost victime, pentru că instituțiile statului au acționat corespunzător, cu echipamentele pe care le au.

Hărțile cu parcursul dronei care au apărut în spațiul public nu au legătură cu realitatea.

Există multe categorii de echipamente care permit detectarea acestor drone. Dar radarele cu care eram obișnuiți nu sunt adaptate pentru drone, e nevoie de alte echipamente, cu rază mai mică de acțiune.

Nu am vorbit încă cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, dar o vom face.

O parte a discuției de la ședință a fost exact despre un protocol pe care îl vom face cu Ucraina pentru coordonare în astfel de situații.