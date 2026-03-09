Andrei Țărnea, despre turiștii români rămași în Asia: E dificilă o posibilă operaţiune de evacuare cu preţuri non-speculative

Situația cetățenilor români aflați în mai multe state din Asia continuă să fie monitorizată de autorități, în contextul dificultăților generate de criza din Orientul Mijlociu. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe arată că numărul persoanelor aflate în evidențe a scăzut față de primele zile ale crizei, însă încă există români în mai multe țări din regiune.

Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, a explicat că acești cetățeni se află în diferite state din Asia și că dispersia lor face dificilă organizarea unei eventuale operațiuni de repatriere asistată.

„Noi avem în evidenţă circa 800 de cetăţeni, în primele zile de criză, care erau în această situaţie. Numărul acela a scăzut semnificativ, dar există în continuare cetăţeni români în Sri Lanka, în Singapore, în Thailanda, în Malaezia, în Brunei. Deci, efectiv, sunt peste tot, un număr sensibil mai redus, dar există un număr de cetăţeni români. Majoritatea covârşitoare a acestora intră în două categorii, categorii care sunt rezidenţi, deci care locuiau acolo, şi categorii de cetăţeni care au fost surprinşi şi aveau bilete la linii comerciale”, a spus purtătorul de cuvânt al MAE.

Oficialul a explicat că o mare parte dintre persoanele aflate în această situație sunt turiști care călătoreau cu zboruri comerciale, iar responsabilitatea rerutării acestora revine companiilor aeriene.

Andrei Ţărnea a precizat că aceşti turişti călătoreau cu linii aeriene comerciale, iar obligaţia rerutării aparține companiilor aeriene.

„Nu înseamnă că ei nu au dreptul de a solicita asistenţă consulară, au toate drepturile, numai că prioritatea este pentru persoane, cetăţeni români, din listele prioritare şi non-prioritare, care sunt într-o zonă de conflict. Nu înseamnă că ei sunt mai puţini importanţi, ci doar că ordinea în care pot să acţionezi este zborul de evacuare şi repatrierea asistată aici, dar faptul că sunt împrăştiaţi în multe locuri face dificilă şi o posibilă operaţiune de evacuare a acestora sau de repatriere asistată cu bilete la zboruri, cu preţuri non-speculative”, a subliniat Ţărnea.

Purtătorul de cuvânt al MAE a mai arătat că autoritățile române primesc constant informații prin intermediul rețelei diplomatice europene, pentru a identifica eventuale soluții pentru cetățenii români aflați în regiune.

Potrivit lui Ţărnea, „România primeşte informaţii de la alte ambasade UE sau de la delegaţia Uniunii Europene. Încercăm să punem cetăţenii români, dacă există zboruri ale altor state din regiune sau să imaginăm soluţii pentru zilele care urmează. Deocamdată ştiu doar că numărul a scăzut semnificativ, pentru că au plecat cu mijloace proprii”.