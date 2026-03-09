Noi date de la MAE despre românii din Orientul Mijlociu: Sunt 300 de persoane pe listele prioritare

Ministerul Afacerilor Externe a anunţat că, potrivit estimărilor actuale, câteva sute de cetăţeni români se află încă pe listele prioritare pentru repatriere sau evacuare asistată din Orientul Mijlociu. Situaţia rămâne în continuare dinamică, deoarece în fiecare zi apar solicitări noi sau sunt confirmate plecări deja realizate.

În cadrul unui briefing de presă, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a oferit detalii despre numărul estimat al românilor care se află încă în evidenţele autorităţilor pentru asistenţă consulară.

„Cifra fluctuează în fiecare zi, pentru că primim noi telefoane sau aflăm că cineva a plecat. Deci, cifra nu este o cifră care e bătută în stâncă. Estimatul meu este că sunt în jur de 300 de persoane care rămân astăzi în listele prioritare. (..)

Informaţia aceasta ne parvine cu un anumit delay, când colegii de la consular anunţă familiile sau persoanele care aparţin categoriilor prioritare, îi sună şi le spune că avem un zbor de evacuare sau avem un zbor de repatriere asistată şi ei ne spun, mulţumesc, am ajuns deja în ţară. Dar ţinem legătura. Există şi cazuri care nu reprezintă priorităţi, dar ştim că sunt în locuri în care sunt izolaţi sau în care le e greu să ajungă. Deci trebuie gândit o asemenea criză într-un mod organic”, a precizat el.

Reprezentantul MAE a anunţat, de asemenea, că grupurile de minori monitorizate de autorităţi prin mecanismul consular au fost deja aduse în ţară.

„Grupurile de copii pe care MAE le avea în evidenţă prin celula de criză şi mecanismul consular, sunt repatriate”, a mai spus Ţărnea.

Referitor la locul unde se află în prezent românii care încă solicită sprijin consular, purtătorul de cuvânt al instituţiei a explicat că aceştia sunt răspândiţi în mai multe zone, însă o parte importantă se află în Emiratele Arabe Unite.

„Peste tot, dar cei mai mulţi în Emiratele Unite. Tehnic nu mai aveam în Israel. Dacă au apărut, de când am organizat cele două, trei zboruri de repatriere asistată, e posibil, dar asta ar trebui să verific dacă în categoria Israel au reapărut solicitări noi”.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis că sprijinul consular nu depinde de situaţia financiară a cetăţenilor români aflaţi în dificultate.

„Deci, în principiu, orice cetăţean român, toţi cetăţenii români sunt egali. Bogaţi sau săraci, la muncă sau la studii, la turişti sau în vacanţă. Toţi sunt egali. Obligaţia de asistenţă consulară vine pe solicitare. În măsura în care Ministerul de Externere este solicitat să asigure asistenţa consulară, noi o facem. Ceea ce facem este că punem la dispoziţie a cetăţenilor care nu intră în categoriile prioritare acele zboruri de repatriere asistate organizate de Ministerul de Externere, care sunt contracost, sunt chartere. Şi acolo costurile nu sunt 100% ale cetăţenilor, dar lăsând astea la o parte, sunt pentru oameni care pot să plătească. Care vor şi sunt dispuşi să facă asta”, a declarat purtătorul de cuvânt al MAE.

Acesta a subliniat că instituţia nu verifică situaţia financiară a românilor care solicită ajutor şi că prioritatea este acordată în funcţie de urgenţă.

„Noi nu întrebăm oamenii dacă au bani sau nu au bani. Aici este aceeaşi situaţie. (..) Ceea ce facem este că trimitem către cetăţenii cu care suntem în legătură informaţia că există locuri disponibile. Începem cu cei de pe listă prioritară şi trecem la ceilalţi. Dacă cineva de pe listă prioritară ne spune că nu pot să cumpere bilet, eu sunt obligat să-l consider pentru listele de evacuări. Dacă cineva de pe listă prioritară îmi spune da, sunt dispus să plătesc bilet şi este în categoria care poate să zboare, aşa că nu toţi pot să zboare pe un zbor care nu are însoţire MAE, DSU, de specialitate, atunci poţi să-l pui pe un zbor comercial, pe propriul răspuns. Şi oamenii fac lucrul ăsta”, a mai explicat Ţărnea.