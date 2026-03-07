MAE admite că situația creată în jurul Irinei Ponta ține de sfera penală: Nu doamna ministru trebuie să răspundă

Controversa legată de repatrierea fiicei fostului premier Victor Ponta continuă să genereze reacții în spațiul public. Reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe (MAE) au respins acuzațiile potrivit cărora numele minorei ar fi fost eliminat de pe lista persoanelor programate pentru un zbor de repatriere din Oman.

Purtătorul de cuvânt al instituției, Andrei Țărnea, a declarat că o asemenea intervenție asupra unui sistem oficial ar reprezenta o faptă penală și a subliniat că nu există indicii că un astfel de lucru s-ar fi produs.

Discuțiile au apărut după ce Victor Ponta a susținut că fiica sa nu a fost lăsată să urce în avionul care urma să o aducă în România, acuzând o decizie a ministrului de Externe, Oana Țoiu. De cealaltă parte, conducerea MAE a respins aceste afirmații, afirmând că procedurile consulare au fost respectate.

În cadrul unei conferințe de presă susținute sâmbătă, Andrei Țărnea a fost întrebat dacă este posibil ca numele fiicei fostului premier să fi fost eliminat din lista pasagerilor pentru zborul de repatriere. Oficialul a respins categoric această ipoteză.

„Este o acuzaţie penală. Ce faceţi dumneavoastră este o acuzaţie penală. Modificarea unor date într-un sistem oficial al statului român se încadrează în Codul penal. Nu am să răspund la chestiunea asta. Nu, nu este posibil. Iar dacă aşa cumva s-ar întâmpla, este o faptă penală. Vă asigur că nu s-a întâmplat aşa ceva”, a declarat purtătorul de cuvânt al MAE.

El a adăugat că sistemele informatice utilizate de autorități includ mecanisme de protecție și redundanță, ceea ce ar face foarte dificilă o intervenție neautorizată asupra datelor.

„Nu doamna ministru trebuie să răspundă, ci persoana care a făcut chestiunea asta. Dar eu vă garantez că sistemul are o anumită redundanţă şi o anumită protecţie şi nu este posibil acest lucru”, a spus Andrei Țărnea.

Fostul premier Victor Ponta a susținut joi că fiica sa minoră nu a fost lăsată să urce în avionul de repatriere din Oman, afirmând că situația s-ar fi produs „din ordinul ministrului de Externe Oana Țoiu”.

Ministrul de Externe a respins aceste acuzații și a precizat că nu a intervenit în stabilirea listelor pentru zborul de evacuare.

„Nu există nicio decizie a mea privind includerea sau excluderea unui copil pe criteriul legat de apartenenţa politică a părinţilor”, a declarat Oana Țoiu.

Ea a explicat că a discutat cu consulul despre organizarea zborului în momentul în care grupul de persoane care urmau să fie evacuate era deja stabilit în mai multe locații din regiune.

„Am discutat cu consulul despre zborul de evacuare la momentul la care grupul era complet şi în Dubai, şi în Abu Dhabi, şi în Muscat. Nu am cerut modificarea niciuneia dintre deciziile anterioare de alocare”, a precizat ministrul.

Oana Țoiu a menționat că i-a fost semnalată existența unui caz particular, cel al unei minore neînsoțite.

„Răspunsul meu a fost că, în orice modificare pe care ar urma să o facă la componenţa grupului deja stabilit sau în orice plan de evacuare prezentat oricui, să se asigure înainte că şi ceilalţi din categoriile vulnerabile cu grad de risc înscrise în grija consulară pe canale formale au acces la aceeaşi informaţie şi tratament egal”, a afirmat Oana Țoiu.

Ministrul a susținut, de asemenea, că informațiile potrivit cărora „o minoră” ar fi fost coborâtă din autobuz sau din avionul de repatriere sunt false.

Daciana Sârbu, fosta soție a lui Victor Ponta, a anunțat că fiica lor, Irina, a ajuns între timp în România. Ea a precizat că intenționează să depună o plângere pentru abuz în serviciu împotriva ministrului de Externe.

Totodată, Daciana Sârbu a declarat că demersul juridic va continua în ciuda criticilor apărute în spațiul public, afirmând că nu o va opri nimic „nici măcar valul de ură şi minciunile aruncate” asupra sa.

Situația privind organizarea zborului de repatriere și modul în care au fost stabilite listele pasagerilor rămâne astfel un subiect de dezbatere publică, în timp ce autoritățile susțin că procedurile consulare au fost respectate.