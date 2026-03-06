HAI România! Rușinea absolută: Răzbunare politică pe un copil. Cazul fiicei lui Victor Ponta







Cât de jos a ajuns politica românească încât să se răzbune pe copii? Astăzi, la cafea, tăiem în carne vie și vorbim despre un scandal care ar trebui să revolte orice părinte din România: cazul Irinei Ponta. O adolescentă de 17 ani, lăsată la propriu în stradă, dată jos din transportul organizat de statul român, fără nicio explicație umană, doar pentru că poartă numele de „Ponta”.

Dincolo de ură, de hashtag-uri și de calcule politice, vorbim despre o ruptură morală gravă a statului și a Ministerului de Externe. Un copil NU are partid și NU trebuie să plătească pentru conflictele adulților! Vă prezint detaliile revoltătoare, dar și reacția disperată și justificată a mamei sale, Daciana Sârbu.

Nu este o simplă eroare administrativă, este o rușine națională cu posibile consecințe penale. 👇 Vă pun o singură întrebare, în special celor care aplaudă acest gest: Dacă era copilul vostru în acel autocar, cum ați fi reacționat? Aștept părerile voastre în comentarii. Nu uitați să dați un LIKE, să vă abonați la canal și să distribuiți acest mesaj!

Ne vedem mâine dimineață! ☕ #IrinaPonta #VictorPonta #DacianaSarbu #MinisterulDeExterne #Scandal #PoliticaRomaneasca #Revolta #Adevarul #BunaDimineataLaCafea