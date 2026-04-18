Ambasadorul Iranului, convocat de Ministerul de Externe al Indiei, după atacul asupra navelor sale din Strâmtoarea Ormuz

India l-a convocat pe ambasadorul iranian după ce navele indiene au fost atacate sâmbătă în Strâmtoarea Ormuz, potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe de la New Delhi.

„Ambasadorul Republicii Islamice Iran la New Delhi a fost chemat de Ministerul Afacerilor Externe pentru o întâlnire cu Secretarul de Externe în această seară”, a declarat Ministerul Afacerilor Externe indian.

„În timpul întâlnirii, Secretarul de Externe a transmis profunda îngrijorare a Indiei cu privire la incidentul armat de astăzi, care a implicat două nave sub pavilion indian în Strâmtoarea Ormuz”, a continuat instituția.

„El a remarcat importanța pe care India o acordă siguranței navelor comerciale și a marinarilor și a reamintit că Iranul a facilitat anterior trecerea în siguranță a mai multor nave care se îndreptau spre India”, a declarat ministerul.

„Reiterându-și îngrijorarea cu privire la acest incident grav de focuri asupra navelor comerciale, Secretarul de Externe a îndemnat ambasadorul să transmită opiniile Indiei autorităților din Iran și să reia cât mai curând procesul de facilitare a traversării strâmtorii de către navele care se îndreptau spre India.”

Declarația vine după un raport anterior al Reuters, care susținea că două nave comerciale au fost lovite de focuri de armă în timp ce încercau să traverseze Strâmtoarea Ormuz sâmbătă dimineața.

Reuters a relatat, de asemenea, că Sanmar Herald, o navă sub pavilion indian care transporta țiței, a fost atacată în strâmtoare sâmbătă.

Atacurile raportate au avut loc după ce oficialii iranieni au revenit asupra deciziei de a redeschide calea navigabilă crucială, invocând blocada navală americană în curs de desfășurare în strâmtoare, deși anterior acceptaseră redeschiderea Strâmtorii Ormuz după ce președintele SUA a facilitat un armistițiu între Israel și Liban.

„Atâta timp cât Statele Unite nu sunt de acord cu libertatea completă de navigație pentru nave... situația din Strâmtoarea Ormuz va rămâne strict controlată și în starea sa anterioară”, a declarat un oficial militar iranian, potrivit agenției media de stat iraniene Fars.

În ciuda rapoartelor, președintele Donald Trump a declarat sâmbătă, în timpul unei conferințe de presă independente la Biroul Oval, că negocierile „merg de fapt foarte bine”. Trump a insistat, de asemenea, că Iranul „nu ne poate șantaja”.