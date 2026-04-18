Iranul s-a răzgândit și anunță că va închide, din nou, Strâmtoarea Ormuz

Iranul a revenit asupra modului în care a redeschis Strâmtoarea Ormuz, amenințând că va continua să blocheze tranzitul prin strâmtoarea îngustă atâta timp cât blocada americană asupra porturilor iraniene rămâne în vigoare, anunță Associated Press.

Comandamentul militar comun al țării a declarat că, acum, „controlul Strâmtorii Ormuz a revenit la starea sa anterioară... sub o conducere și un control strict al forțelor armate”.

Iranul a amenințat că va continua să blocheze tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz atâta timp cât blocada americană asupra porturilor iraniene rămâne în vigoare.

Anunțul a venit în această dimineață, după ce președintele american Donald Trump a declarat că blocada americană „va rămâne în vigoare” până când Teheranul va ajunge la un acord cu SUA, inclusiv în ceea ce privește programul său nuclear.

Trump a declarat vineri că au existat „vești destul de bune” cu privire la Iran, dar a refuzat să ofere detalii, potrivit Reuters. Anterior, el anunțase că Teheranul renunță la uraniul îmbogățit și la finanțarea teroriștilor Hamas și Hezbollah, potrivit The Jerusalem Post.

De cealaltă parte, președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, negase informațiile anunțate de Trump, acuzându-l pe acesta de minciună, după ce informațiile cu privire la redeschiderea Strântorii Ormuz au fost confirmate de ambele părți.

„Am avut vești destul de bune acum 20 de minute, dar se pare că lucrurile merg foarte bine în Orientul Mijlociu cu Iranul”, le-a declarat Donald Trump reporterilor de la bordul Air Force One.

„Veți auzi despre asta. Cred doar că este ceva ce ar trebui să se întâmple. Este ceva ce are sens să se întâmple. Și cred că se va întâmpla. Vom vedea ce se întâmplă, dar cred că se va întâmpla”, a spus Trump când a fost întrebat care sunt veștile bune.

Președintele SUA a mai anunțat vineri că ar putea pune capăt armistițiului cu Iranul dacă nu se va ajunge la un acord pe termen lung pentru a pune capăt războiului până miercuri.

„Poate că nu îl voi prelungi, dar blocada [asupra porturilor iraniene] va rămâne”, le-a mai spus Trump reporterilor de la bordul Air Force One, în drum spre Washington din Phoenix, Arizona.

„Așadar, avem o blocadă și, din păcate, trebuie să începem să lansăm din nou bombe.”

Tototdată, Trump a anunțat vineri la CBS că Iranul a fost de acord să înceteze finanțarea grupărilor teroriste Hamas și Hezbollah și că va colabora cu SUA pentru a elimina uraniul îmbogățit.

Iranul „a fost de acord cu tot”, a spus Trump, insistând că „poporul nostru” va fi implicat în recuperarea uraniului iranian.

El a adăugat că actuala blocadă americană împotriva traficului iranian în Strâmtoarea Ormuz va rămâne până la încheierea unui acord.

Trump a menționat că uraniul va fi adus în SUA, subliniind că nicio trupă terestră americană nu va fi implicată în recuperarea acestuia.

„Fără trupe”, a spus Trump. „...Poporul nostru, împreună cu iranienii, va lucra împreună pentru a-l recupera. Apoi îl vom duce în Statele Unite.”

Trump a mai spus că o întâlnire între Iran și SUA este planificată pentru acest weekend, iar actuala blocadă americană va rămâne până la finalizarea unui acord.