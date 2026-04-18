International

Iranul a tras asupra a trei nave comerciale, după ce a decis să încalce acordul cu SUA și să reînchidă Strâmtoare Ormuz

Comentează știrea
Nave Strâmtoarea Ormuz / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Trei nave comerciale au fost lovite de tiruri de arme în Strâmtoarea Ormuz, după ce Iranul a decis sâmbătă să încalce acordul cu SUA și să reînchidă Strâmtoarea Ormuz, potrivit Axios și The Jersualem Post. Anterior, regimul de la Teheran a încercat să-și justifice decizia de a reînchide strâmtoarea, luată în baza armistițiului de zece zile dintre Israel și Liban, dând vina pe blocada impusă de SUA porturilor iraniene.

Iranul dă vina pe blocada impusă de SUA înainte de redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Închiderea ar putea fi un obstacol major în calea eforturilor de a începe o nouă rundă de negocieri privind un acord care să pună capăt războiului și va adăuga presiune supleimentară asupra unei situații deja tensionate dintre Iran și SUA.

Fars, agenția de știri semi-oficială de stat a Iranului, a relatat pentru prima dată închiderea Strâmtorii Ormuz, invocând blocada continuă și citând un oficial iranian care a declarat că SUA „continuă să se angajeze în banditism și piraterie maritimă”.

„Atâta timp cât Statele Unite nu sunt de acord cu libertatea completă de navigație pentru nave... situația din Strâmtoarea Ormuz va rămâne strict controlată și în starea sa anterioară”, a declarat oficialul militar, potrivit Fars.

Iranul a tras asupra unei nave căreia îi transmisese că poate trece

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că 23 de nave au respectat instrucțiunile SUA de a se întoarce de la începutul blocadei la începutul acestei săptămâni. Nu este clar câte dintre aceste nave au primit instrucțiuni după închiderea Strâmtorii.

Există acum rapoartele unui oficial american al apărării, dar și ale Operațiunii Maritime de Comerț din Regatul Unit (UKMTO), conform cărora Iranul a tras asupra petrolierelor din strâmtoare.

Un oficial american a declarat pentru Axios că cel puțin trei atacuri asupra navelor comerciale au avut loc până sâmbătă, în timp ce UKMTO a raportat două atacuri. Cel puțin o navă a fost lovită și a provocat unele pagube, dar nu au existat rapoarte despre răniți.

Înregistrările audio ale atacurilor indică faptul că una dintre nave a primit permisiunea de a intra în strâmtoare și apoi a fost atacată, determinând dispecerul să spună că se întorc.

Potrivit TankerTrackers.com, două dintre navele atacate erau nave indiene, una transportând 2 milioane de barili de petrol irakian.

Ormuz

Ormuz. Sursa foto: Captură video

Negocierile dintre SUA și Iran erau așteptate în acest weekend

Noile evoluții vin la doar câteva ore după ce președintele Trump a declarat că se așteaptă la un acord cu Iranul „într-o zi sau două”.

Trump a declarat în repetate rânduri vineri că Iranul a fost de acord cu mai multe stipulații asuăra cărora SUA au insistat în discuții, inclusiv faptul că Iranul a fost de acord să oprească îmbogățirea uraniului „pentru totdeauna”.

Negociatorii dintre SUA și Iran sunt așteptați să se întâlnească în acest weekend pentru a continua discuțiile de pace. Nu este clar dacă acestea vor continua.

Casa Albă nu a răspuns deocamdată unei solicitări de comentarii din partea Axios.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

HAI România!

Proiecte speciale