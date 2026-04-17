Armistițiul de 10 zile între Israel și Liban, propus de Trump. Negocieri de pace, pregătite la Casa Albă

Un armistițiu de 10 zile între Israel și Liban a intrat în vigoare la miezul nopții de joi spre vineri, după ce a fost anunțat de președintele american Donald Trump, în urma unor negocieri diplomatice intense menite să reducă tensiunile regionale și să deschidă calea către un acord de pace durabil, potrivit The Jerusalem Post.

Acordul de încetare a focului a fost obținut după o serie de discuții directe între oficiali israelieni și libanezi, facilitate de Statele Unite. Documentul a fost confirmat de Departamentul de Stat american și prevede oprirea ostilităților pentru o perioadă inițială de 10 zile.

Conform textului înțelegerii, armistițiul a început pe 16 aprilie 2026, la ora 17:00 EST (miezul nopții în Israel), fiind conceput ca un „gest de bunăvoință” pentru a permite negocieri de pace în curs.

Acordul stipulează că Israelul își păstrează dreptul de a acționa în legitimă apărare împotriva atacurilor „planificate, iminente sau în desfășurare”, însă trebuie să suspende operațiunile militare ofensive pe teritoriul libanez.

În orele premergătoare intrării în vigoare a armistițiului, confruntările au continuat. Armata israeliană a anunțat că a lovit peste 380 de ținte ale grupării Hezbollah în sudul Libanului, inclusiv centre de comandă și lansatoare de rachete.

De cealaltă parte, atacurile cu rachete lansate din Liban au provocat răni grave în nordul Israelului. Potrivit serviciilor de urgență israeliene, o adolescentă de 17 ani și un motociclist de 25 de ani au fost grav răniți în orașul Karmiel.

Anunțul armistițiului a surprins o parte a conducerii politice israeliene. Potrivit relatărilor, decizia nu a fost discutată în prealabil în cabinetul de securitate, ceea ce a generat critici din partea liderilor locali din nordul Israelului.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a prezentat însă acordul ca pe o oportunitate „istorică” de a ajunge la un tratat de pace cu Libanul, subliniind că Israelul va menține o zonă tampon în sudul Libanului pentru a preveni atacurile.

Într-o declarație publică, Netanyahu a afirmat că există „o oportunitate reală de a ajunge la un acord de pace”, după schimbarea echilibrului de putere în regiune.

Administrația americană a jucat un rol central în medierea acordului. Trump a anunțat că îi va invita pe Netanyahu și pe președintele libanezJoseph Aoun la Casa Albă pentru discuții directe, pe care le-a descris drept „primele negocieri semnificative dintre cele două țări din ultimele decenii”.

Potrivit declarațiilor publice, oficiali americani, inclusiv secretarul de stat Marco Rubio, au participat la negocieri și au contribuit la conturarea documentului final.

Trump a scris pe platforma sa socială că „ambele părți vor pace și cred că aceasta se va întâmpla rapid”, adăugând că momentul ar putea marca un punct de cotitură pentru regiune.

Armistițiul dintre Israel și Liban vine la scurt timp după o altă înțelegere de încetare a focului între Israel și Iran, negociată tot cu implicarea SUA. Diplomați citați de presa internațională susțin că Washingtonul a considerat necesară extinderea calmării situației și în Liban pentru a stabiliza întregul context regional.

Iranul a salutat acordul, prezentându-l drept o victorie a alianței regionale din care face parte Hezbollah. În același timp, SUA și Israel au insistat că negocierile cu Libanul sunt distincte de cele privind Iranul.

Documentul oficial stabilește mai multe angajamente esențiale:

încetarea ostilităților pentru 10 zile, cu posibilitatea prelungirii;

angajamentul Libanului de a preveni atacurile grupărilor armate de pe teritoriul său;

inițierea unor negocieri directe pentru delimitarea graniței și un acord de pace;

recunoașterea faptului că cele două state „nu se află în război”.

Acordul mai subliniază necesitatea consolidării suveranității Libanului și limitarea acțiunilor grupărilor armate non-statale.

Armistițiul de 10 zile dintre Israel și Liban reprezintă o etapă diplomatică semnificativă într-un conflict de durată, însă rămâne fragil în contextul tensiunilor persistente și al intereselor divergente din regiune.

Evoluția negocierilor anunțate la Casa Albă va fi esențială pentru a determina dacă această pauză temporară poate fi transformată într-un acord de pace durabil.