Beirutul se confruntă cu o situație tot mai fragilă, în care tensiunile sectare, distrugerile provocate de bombardamente și dezbaterea privind dezarmarea grupării teroriste Hezbollah se intersectează într-un moment considerat crucial pentru viitorul țării, potrivit TV1 Info.

În capitala Libanului, cartiere întregi poartă urmele recente ale conflictelor, iar populația civilă resimte direct efectele instabilității. În paralel, discuțiile privind un posibil acord între Israel și Liban readuc în prim-plan una dintre cele mai sensibile teme: statutul militar al grupării teroriste Hezbollah.

Într-un cartier sunnit din Beirut, afectat de bombardamente recente, locuitorii descriu o realitate marcată de distrugere și lipsuri. Mai multe clădiri au fost grav avariate, iar unele ar fi fost vizate din cauza suspiciunilor că adăposteau depozite de arme ale Hezbollah — informații pe care localnicii evită să le confirme public.

Subiectul rămâne extrem de sensibil. Întrebați despre posibilele legături ale unor imobile cu infrastructura militară a grupării teroriste Hezbollah, majoritatea oamenilor refuză să comenteze.

Într-un bloc de locuințe din apropiere, electricitatea a fost complet întreruptă. Locatarii sunt nevoiți să urce zilnic până la zece etaje pe scări, în întuneric. Condițiile de trai s-au deteriorat rapid, iar impactul psihologic este vizibil.

O tânără, care spune că a pierdut doi prieteni în ultimele săptămâni, descrie situația:

„Este o catastrofă fizică și mentală. Nu ar trebui să fim obligați să trăim așa. Avem și noi vise.”

În societatea libaneză, opiniile sunt împărțite. Comunități sunnite, creștine și chiar o parte a populației șiite susțin ideea unor negocieri complexe cu scopul stabilizării situației.

Miza principală este dezarmarea grupării Hezbollah, o organizație politico-militară susținută de Iran și considerată de unele state drept grupare teroristă, dar care are și un rol politic intern semnificativ în Liban.

Potrivit unui reportaj realizat de TF1, accesul jurnaliștilor în zone controlate de gruparea teroristă Hezbollah este strict supravegheat de membri ai miliției. Aceștia transmit clar că ideea renunțării la arme este „de neconceput”.

Această poziție complică perspectivele negocierilor și ridică semne de întrebare privind capacitatea statului libanez de a impune o eventuală soluție.

Negocierile actuale au loc pe fondul unui precedent istoric dificil. Ultimul acord major între Israel și Liban datează din 1983 și a eșuat, într-un context regional extrem de tensionat.

Fostul președinte libanez Amine Gemayel consideră însă că, în ciuda dificultăților, o soluție este posibilă în prezent.

El a declarat că:

„Situația este dificilă, complexă, necesită mult efort și, probabil, și unele sacrificii.”

Una dintre cele mai sensibile întrebări rămâne rolul armatei libaneze, care ar putea fi responsabilă pentru implementarea unui eventual proces de dezarmare. O astfel de misiune implică riscuri majore și incertitudini politice.

În timp ce focuri de armă continuă să fie auzite sporadic în timpul documentării jurnalistice, climatul general rămâne volatil. Prezența grupării terorisate Hezbollah, sprijinul său în anumite comunități și opoziția fermă față de dezarmare creează un echilibru fragil.

Pe de altă parte, presiunea internațională și dorința unei părți a populației pentru stabilitate și normalitate ar putea împinge negocierile înainte.

Libanul traversează un moment critic, în care realitățile de pe teren — distrugeri, lipsuri și tensiuni sociale — se împletesc cu negocieri politice de amploare.

Deznodământul acestor discuții va depinde în mare măsură de capacitatea actorilor implicați de a găsi un compromis într-un dosar extrem de sensibil: viitorul militar al grupării teroriste Hezbollah.

În lipsa unui consens clar, riscul ca aceste negocieri să eșueze, asemenea celor din trecut, rămâne ridicat.