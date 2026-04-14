Negocierile Israel-Liban, patronate de Marco Rubio, au început la Washington

Așteptatele negocieri dintre delegațiile din Israel și Liban cu privire la conflictul în desfășurare dintre forțele armate israeliene (IDF) și gruparea teroristă Hezbollah, susținută de regimul din Iran, au început la Washington, sub patronajul Secretarului de Stat al SUA, Marco Rubio, potrivit anunțului publicat de acesta pe YouTube.

Ambasadorul Israelului în SUA, Yechiel Leiter, a pozat pentru o fotografie alături de omologul său libanez, Nada Hamadeh, la începutul întâlnirii lor de la Washington, cea mai importantă întâlnire față în față care a avut loc vreodată între cele două țări.

Deși un oficial american declarase pentru The Times of Israel că cei doi își vor da mâna, ambasadorii au evitat să facă acest lucru înainte de a intra într-o cameră privată a Departamentului de Stat, împreună cu secretarul de stat american Marco Rubio, consilierul Departamentului de Stat Mike Needham, ambasadorul SUA în Liban Michel Issa și ambasadorul SUA la ONU Mike Waltz.

Trioul american este cel care facilitează întâlnirea.

Cei șase oficiali nu au răspuns la întrebările reporterilor înainte de a intra în sala de întâlnire.

Israelul intenționează să folosească întâlnirea pentru a discuta despre dezarmarea grupării teroriste Hezbollah, împreună cu un eventual tratat de pace cu Libanul.

Pentru Beirut, prioritatea principală este asigurarea unui armistițiu în Liban - lucru pe care Ierusalimul l-a exclus, ceea ce i-a determinat pe doi oficiali implicați în planificarea întâlnirii să-și tempereze așteptările cu privire la ceea ce se poate realiza.

Reamintim că, pe 10 aprilie, autoritățile din Israel au anunțat că discuțiile de pace cu Libanul vor începe cât mai curând posibil, însă au respins apelurile ca un armistițiu să intre mai întâi în vigoare, potrivit unui anunț al premierului israelian Benjamin Netanyahu.

Anunțul a venit la o zi după ce statul Israel a condus cel mai mare și mai mortal val de atacuri aeriene asupra vecinului său nordic de la începutul rundei actuale de lupte cu gruparea teroristă susținută de Iran.