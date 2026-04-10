Negocieri Israel-Liban cu privire la teroriștii Hezbollah, de luni, la Washington

Autoritățile din Israel au anunțat că discuțiile de pace cu Libanul vor începe cât mai curând posibil, însă au respins apelurile ca un armistițiu să intre mai întâi în vigoare, potrivit The Times of Israel.

Sub presiunea internațională de a se angaja în relații diplomatice după atacurile asupra mișcării teroriste Hezbollah, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că grupării susținute de regimul de la Teheran va fi punctul central al discuțiilor, care vor începe săptămâna viitoare la Washington.

Anunțul a venit la o zi după ce statul Israel a condus cel mai mare și mai mortal val de atacuri aeriene asupra vecinului său nordic de la începutul rundei actuale de lupte cu gruparea teroristă susținută de Iran.

Ierusalimul și Beirutul păreau să fie în dezacord cu privire la condițiile în care vor avea loc discuțiile, Libanul cerând mai întâi un armistițiu, în timp ce Israelul insistă ca teroriștii Hezbollah să fie ținuți sub foc.

„Având în vedere apelurile repetate ale Libanului de a deschide negocieri directe cu Israelul, am instruit ieri cabinetul să înceapă negocierile directe cu Libanul cât mai curând posibil”, a declarat Netanyahu într-un comunicat.

Discuțiile „se vor concentra pe dezarmarea Hezbollah și stabilirea unor relații pașnice între Israel și Liban”, a spus el.

Într-un mesaj video ulterior, Netanyahu a salutat potențialul unui „acord de pace istoric și durabil între Israel și Liban”.

Într-un mesaj adresat locuitorilor din nordul Israelului, premierul a subliniat că „nu există armistițiu în Liban”, menționând că Israelul „continuă să atace Hezbollah cu mare forță” și „nu se va opri până nu vă vom restabili securitatea”.

„Realizările noastre semnificative atât în ​​Iran, cât și împotriva axei răului au adus o schimbare istorică în poziția Israelului în regiune”, a continuat el. „De asemenea, au dus la schimbări în relațiile noastre cu țări cu care nu aveam relații înainte”.

Între timp, un oficial libanez de rang înalt a declarat pentru Reuters că Libanul a petrecut ultimele 24 de ore pledând pentru un armistițiu temporar care să permită discuții mai ample cu Israelul, spunând că ar fi o „piață separată, dar pe același model” ca armistițiul mediat de Pakistan între SUA și Iran.

Oficialul a spus că nu a fost stabilită încă o dată sau un loc, adăugând că Libanul are nevoie de SUA ca mediator și garant al oricărui acord.

Președintele libanez Joseph Aoun a declarat într-un comunicat că „singura soluție la situația cu care se confruntă Libanul este un armistițiu cu Israelul, care ar duce la negocieri directe între cele două țări”.

La o întâlnire care a avut loc joi dimineață cu reprezentanți ai comunității maronite din Liban, Aoun a declarat că propunerea libaneză de armistițiu și negocieri începe să primească răspunsuri pozitive în cercurile internaționale, adăugând că Libanul continuă să poarte discuții internaționale pe această temă.

Parlamentarul Hezbollah, Ali Fayyad, a declarat că gruparea jihadistă respinge orice negocieri directe între Liban și Israel, reiterând „necesitatea respectării principiilor naționale, printre care se numără retragerea israeliană, încetarea ostilităților și întoarcerea locuitorilor în satele și orașele lor”.

Cu toate acestea, un oficial israelian a declarat pentru The Times of Israel că nu va exista un armistițiu cu gruparea teroristă înainte de discuțiile cu Libanul.

Discuțiile urmau să înceapă „în zilele următoare”, a declarat oficialul, fără a oferi mai multe detalii. Potrivit Axios, prima întâlnire urma să aibă loc săptămâna viitoare la Washington, DC, la Departamentul de Stat al SUA.

Potrivit publicației, ambasadorul președintelui american Donald Trump în Liban, Michel Issa, va conduce delegația americană, în timp ce ambasadorul Libanului la Washington, Nada Hamadeh-Moawad, va conduce partea libaneză.

Ambasadorul în SUA, Yechiel Leiter, va conduce delegația israeliană, a declarat un al doilea oficial israelian pentru The Times of Israel.

Potrivit rapoartelor din presa ebraică, fostul ministru Ron Dermer - care fusese trimisul preferat al lui Netanyahu pentru discuții cu miză mare înainte de a demisiona în noiembrie - nu era pregătit să conducă negocierile, cel puțin deocamdată, din cauza unor dezacorduri fundamentale cu înalți oficiali.

Dermer se întorsese să se ocupe de unele dosare pentru Netanyahu în ultimele săptămâni, inclusiv cel referitor la Liban, dar pledase pentru includerea luptei împotriva Hezbollah în armistițiul cu Iranul, lucru căruia Netanyahu i s-a opus ferm.

Radiodifuzorul public Kan a citat o sursă anonimă din cabinetul de securitate al Israelului, care susținea că Libanul ar fi obligat să-i demită pe miniștrii guvernului Hezbollah ca o măsură de consolidare a încrederii. Raportul arată că Ierusalimul consideră că se poate ajunge la un acord înainte de viitoarele alegeri pentru Knesset, programate în prezent pentru octombrie.

În prima sa declarație pe această temă, joi, Netanyahu a spus că Israelul „apreciază apelul făcut astăzi de prim-ministrul libanez de a demilitariza Beirutul”. Cabinetul libanez a instruit anterior forțele de securitate să restricționeze armele din Beirut exclusiv la instituțiile statului, o mișcare care nu duce la demilitarizarea completă a capitalei.

„Armata și forțele de securitate sunt rugate să înceapă imediat să consolideze impunerea deplină a autorității statului asupra guvernoratului Beirut și să monopolizeze armele doar în mâinile autorităților legitime”, a declarat prim-ministrul Nawaf Salam la sfârșitul unei ședințe de cabinet.

Guvernul libanez a interzis activitățile militare ale Hezbollah la începutul lunii martie, la scurt timp după începerea războiului actual cu Israelul, dar decizia nu a împiedicat gruparea teroristă să desfășoare operațiuni militare și să lanseze mii de rachete asupra Israelului.

Tot joi, Nawaf Salam i-a cerut omologului său pakistanez, Shehbaz Sharif, să confirme includerea Libanului în armistițiul din războiul cu Iranul. Iranul și mediatorul Pakistan au afirmat anterior că armistițiul se aplică și Libanului, dar SUA și Israelul au spus că nu este așa. Ierusalimul a declarat că va continua atacurile asupra Hezbollah, ceea ce a atras Libanul în războiul regional pe 2 martie.

Într-un comunicat, biroul lui Salam a declarat că l-a sunat pe Sharif, lăudând eforturile Islamabadului de a asigura armistițiul și cerându-i să „confirme că armistițiul include și Libanul pentru a preveni repetarea atacurilor israeliene la care s-a văzut ieri”.

Președintele iranian, Masoud Pezeshkian, a susținut joi că atacurile Israelului asupra Libanului au încălcat acordul de încetare a focului de două săptămâni și ar face negocierile dintre SUA și Iran pentru un acord mai amplu „lipsite de sens”.

Atacurile continue împotriva Hezbollah „semnalează înșelăciune și neconformitate”, a scris el într-o postare pe X. „Mâinile noastre rămân pe trăgaci. Iranul nu-și va părăsi niciodată frații și surorile libaneze.”

Iar președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a susținut, de asemenea, că Libanul ar fi fost o parte cheie a armistițiului, avertizând că încălcările vor avea consecințe grave.

NBC News a relatat că Trump i-a cerut lui Netanyahu să reducă atacurile asupra Libanului pentru a preveni prăbușirea fragilului armistițiu cu Iranul.

Cererea a venit în timpul unei convorbiri telefonice de miercuri, la scurt timp după ce Netanyahu a promis public că va continua atacurile asupra Libanului, a declarat publicația americană, citând un oficial de rang înalt al lui Trump.

Trump a confirmat ulterior raportul într-un interviu telefonic cu NBC, spunând că i-a spus lui Netanyahu să reducă bombardamentele Israelului asupra Libanului pentru a menține fragilul armistițiu cu Iranul. „Am vorbit cu Bibi și va fi discret. Cred doar că trebuie să fim puțin mai discreți”, a spus Trump.

Vicepreședintele american JD Vance a afirmat miercuri că Israelul a fost de acord să se „controleze” în ceea ce privește Libanul pentru a ajuta la negocierile cu Iranul, chiar dacă campania extinsă de bombardamente nu a oferit nicio indicație că Ierusalimul ar fi fost de acord să dea dovadă de reținere.

Joi - a doua zi după ce Trump și-a făcut cererea - Forțele Aeriene Israeliene au continuat să bombardeze Libanul, deși la o intensitate mai mică decât în ​​ziua precedentă.