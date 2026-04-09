Președintele Iranului se folosește de atacurile israeliene asupra teroriștilor Hezbollah pentru a pune sub semnul întrebării armistițiul

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, susține că atacurile israeliene asupra Libanului ar încălca acordul de încetare a focului și ar face negocierile lipsite de sens, potrivit The Times of Israel.

Atacurile continue împotriva teroriștilor Hezbollah „semnalează înșelăciune și neconformitate” și fac negocierile „lipsite de sens”, a susținut Pezeshkian într-o postare pe X.

„Mâinile noastre rămân pe trăgaci. Iranul nu-și va părăsi niciodată frații și surorile libaneze”, a mai scris președintele Iranului.

De asemenea, și președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat că Libanul este o parte cheie a armistițiului de două săptămâni cu Statele Unite ale Americii. Hhalibaf a amenințat că orice „încălcări” ale armistițiului vor avea consecințe grave. Declarația președintelui parlamentului iranian a venit în urma atacurilor masive israeliene asupra teroriștilor Hezbollah din Libanului de miercuri.

„Libanul și întreaga Axă de Rezistență, ca aliați ai Iranului, formează o parte inseparabilă a armistițiului”, a scris Mohammad Bagher Ghalibaf într-o postare pe X.

„Încălcările armistițiului au costuri explicite și răspunsuri PUTERNICE”,a adăugat președintele parlamentului de la Teheran.

Reamintim că Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat joi intensificarea operațiunilor militare împotriva infrastructurii Hezbollah din Liban, inclusiv eliminarea unui colaborator apropiat al liderului organizației, Naim Qassem, potrivit The Jerusalem Post.

Acțiunile fac parte dintr-o campanie mai amplă menită să reducă capacitățile militare ale grupării și să limiteze mobilitatea operativă în sudul Libanului.

Potrivit IDF, Ali Yusuf Harshi, descris drept „secretarul personal și nepotul” lui Naim Qassem, a fost ucis miercuri într-un atac aerian desfășurat în capitala libaneză. Acesta avea și rolul de consilier de rang înalt și era implicat direct în „gestionarea și securizarea biroului liderului Hezbollah”.

IDF a mai declarat că, în cursul nopții, au fost lovite „două puncte-cheie de trecere utilizate de operativi Hezbollah pentru a se deplasa între zonele de nord și sud ale râului Litani și pentru a transfera arme”. Aceste rute sunt considerate esențiale pentru logistica organizației în sudul Libanului.