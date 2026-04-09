Lovituri aeriene israeliene în Liban. Un apropiat al liderului Hezbollah, ucis la Beirut

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat joi intensificarea operațiunilor militare împotriva infrastructurii Hezbollah din Liban, inclusiv eliminarea unui colaborator apropiat al liderului organizației, Naim Qassem, potrivit The Jerusalem Post.

Acțiunile fac parte dintr-o campanie mai amplă menită să reducă capacitățile militare ale grupării și să limiteze mobilitatea operativă în sudul Libanului.

Potrivit IDF, Ali Yusuf Harshi, descris drept „secretarul personal și nepotul” lui Naim Qassem, a fost ucis miercuri într-un atac aerian desfășurat în capitala libaneză.

Acesta avea și rolul de consilier de rang înalt și era implicat direct în „gestionarea și securizarea biroului liderului Hezbollah”.

Armata israeliană a precizat că operațiunea face parte dintr-o serie de lovituri coordonate care vizează structurile de comandă și sprijin ale organizației.

Informațiile despre rolul lui Harshi sugerează că acesta avea o poziție strategică în cercul restrâns al conducerii Hezbollah, ceea ce ar putea avea implicații asupra modului de funcționare al aparatului intern al grupării.

IDF a declarat că, în cursul nopții, au fost lovite „două puncte-cheie de trecere utilizate de operativi Hezbollah pentru a se deplasa între zonele de nord și sud ale râului Litani și pentru a transfera arme”. Aceste rute sunt considerate esențiale pentru logistica organizației în sudul Libanului.

De asemenea, armata israeliană a anunțat că aproximativ 10 locații militare au fost vizate, inclusiv depozite de armament, lansatoare și centre de comandă. Conform comunicatului, aceste acțiuni fac parte din „eforturile continue de a perturba capacitățile militare ale grupării”.

Potrivit Reuters, atacurile recente se înscriu într-o escaladare a tensiunilor la frontiera israeliano-libaneză, unde schimburile de focuri s-au intensificat în ultimele luni.

Pe lângă loviturile aeriene, IDF a publicat imagini cu activitatea Brigăzii de Parașutiști, care operează sub comanda Diviziei 98. Trupele au desfășurat operațiuni la sol în sudul Libanului în ultima săptămână, unde au „țintit zeci de operativi Hezbollah și au descoperit arme ascunse”.

🔴 ELIMINATED: Muhammad Samir Muhammad Washah, a Hamas terrorist operating under the guise of an Al Jazeera journalist. Washah, a key terrorist in Hamas’ rocket & weapons production HQ, was also involved in the production and transfer of weapons through Gaza. The terrorist was… pic.twitter.com/gMPHe9Naws — Israel Defense Forces (@IDF) April 9, 2026

Armata israeliană a subliniat că forțele sale „au avansat în zone suplimentare ca parte a eforturilor de stabilire a controlului operațional și de consolidare a liniei defensive de-a lungul frontierei nordice”.

Potrivit aceleiași surse, scopul acestor acțiuni este „eliminarea amenințărilor la adresa civililor israelieni din nord”, precum și reducerea infrastructurii militare a Hezbollah în regiune.

Analize publicate de Associated Press indică faptul că aceste operațiuni reflectă o strategie mai amplă de descurajare și de limitare a influenței Hezbollah în apropierea graniței.

Hezbollah, susținut de Iran, rămâne un actor central în dinamica de securitate din regiune. Liderul organizației, Naim Qassem, a apărut recent într-un discurs televizat în Beirut, în cadrul unui miting de susținere pentru Iran și liderul suprem Ayatollah Ali Khamenei.

Escaladarea actuală vine pe fondul unor tensiuni mai largi în Orientul Mijlociu, unde confruntările indirecte între Israel și grupările susținute de Iran continuă să genereze instabilitate.

Conform analizelor publicate de Al Jazeera, atacurile asupra infrastructurii logistice și a liderilor operaționali indică o strategie israeliană de „degradare sistematică a capacității Hezbollah de a coordona și susține operațiuni militare”.

În acest context, situația din sudul Libanului rămâne volatilă, iar evoluțiile din teren sunt atent monitorizate de comunitatea internațională.