Hezbollah promite răzbunare după atacurile Israelului în Liban, în urma cărora ar fi murit 254 de persoane

Gruparea șiită Hezbollah a reacționat după bombardamentele lansate de Israel în Liban și a transmis într-un comunicat publicat pe canalul oficial de Telegram că victimele acestor atacuri nu vor rămâne fără răspuns, în contextul în care violențele au continuat în regiune, chiar în prima zi a armistițiului dintre Statele Unite și Iran.

În comunicat, gruparea a reacționat la atacurile de miercuri și a invocat dreptul la ripostă în fața acțiunilor Israelului precizând că „masacrele de astăzi, ca toate actele de agresiune şi crimele brutale (ale Israelului), evidenţiază dreptul nostru natural şi legal de a rezista ocupaţiei şi de a răspunde agresiunii lor”.

Hezbollah a arătat că aceste acțiuni nu vor reduce capacitatea de reacție a organizației adăugând că „nu vor face decât să întărească hotărârea mişcării de a rezista şi a înfrunta inamicul, de a-i descuraja agresiunea, de a apăra poporul şi patria noastră şi de a proteja securitatea noastră în faţa acestei agresiuni constante"

Potrivit Centrului de operațiuni de urgență din Liban, aflat în subordinea Ministerului Sănătății Publice, în urma bombardamentelor israeliene au fost înregistrate pierderi importante.

Cel puțin 254 de persoane au murit, iar 1.165 au fost rănite, după valul de atacuri fără precedent asupra mai multor zone din Liban.

Hezbollah a calificat aceste acțiuni drept o „agresiune barbară”, indicând că au fost vizate Beirutul, suburbia Dahye și valea Bekaa. Armata israeliană a indicat că acesta a fost „cel mai mare atac” din 2 martie, moment în care gruparea șiită a intrat în război.

În același comunicat, organizația a susținut că ofensiva Israelului reflectă o situație dificilă pe plan militar.

„Această agresiune neînfrânată este o expresie clară a frustrării inamicului după eşecul său total în realizarea obiectivelor şi planurilor sale pe diferite fronturi. Dezvăluie vulnerabilitatea sa faţă de înfrângere, incapacitatea de a modifica ordinea stabilită de fermitatea popoarelor iranian şi libanez, şi starea sa de colaps, confuzie şi dezorganizare în cadrul acestei entităţi asediate şi a armatei sale înfrânte, pedepsită de loviturile rezistenţei”.

Bombardamentele au fost lansate în prima zi a armistițiului de două săptămâni dintre Statele Unite și Iran, acord din care Israelul și Libanul nu au făcut parte, potrivit declarațiilor făcute de Donald Trump. În pofida acordului, atacuri cu drone și rachete au continuat atât pe teritoriul Iranului, cât și în state din zona Golfului Persic, ceea ce a menținut tensiunile ridicate în regiune.

În fața bombardamentelor asupra Libanului, Iran a anunțat miercuri că a întrerupt din nou navigația petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz, reluată după acordul de încetare a focului.

În paralel, Garda Revoluționară Islamică a avertizat că va riposta dacă Israelul nu va înceta atacurile în Liban, ceea ce amplifică riscul unei noi escaladări și pune sub semnul întrebării menținerea armistițiului în regiune.