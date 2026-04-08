Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz după atacurile din Liban. Armistițiul cu SUA, pus sub semnul întrebării

Iran a închis din nou, miercuri, Strâmtoarea Ormuz, ca reacție la atacurile lansate de Israel împotriva Hezbollah în Liban, într-un moment în care armistițiul convenit cu Statele Unite este pus sub presiune după mai mult de o lună de război în Orientul Mijlociu, relatează The Associated Press. Decizia Teheranului vine la doar câteva ore după ce oficiali americani anunțaseră că ruta maritimă este deschisă, iar comerțul poate continua.

Potrivit relatării, măsura adoptată de Iran a fost prezentată drept un răspuns la atacurile intensificate de Israel în Liban. Miercuri, armata israeliană a lovit mai multe zone comerciale și rezidențiale din Beirut, fără avertisment, într-o nouă escaladare care riscă să afecteze înțelegerea de încetare a focului dintre Washington și Teheran.

În acest context, armistițiul anunțat anterior este privit cu tot mai multă rezervă. De altfel, vicepreședintele american J.D. Vance a catalogat acordul drept unul „fragil”, pe fondul continuării atacurilor cu drone și rachete atât pe teritoriul Iranului, cât și în state din zona Golfului Persic.

După încheierea acordului, atât Statele Unite, cât și Iranul au susținut că au obținut o victorie. În paralel, lideri din mai multe state și-au exprimat ușurarea după anunțarea armistițiului, însă situația din teren a rămas instabilă.

Atacurile lansate în regiune după intrarea în vigoare a înțelegerii au arătat că armistițiul nu a dus la o oprire completă a ostilităților, iar decizia Iranului de a închide din nou Strâmtoarea Ormuz ridică noi semne de întrebare în privința durabilității acordului.

Cu doar câteva ore înainte de noul anunț al Teheranului, secretarul american al Apărării declarase că Strâmtoarea Ormuz este deschisă și că traficul comercial poate continua.

„Ceea ce s-a convenit, ceea ce s-a declarat, este că strâmtoarea este deschisă. Armata noastră supraveghează, desigur, armata lor supraveghează, dar comerțul se va desfășura”, a declarat el reporterilor.

Acesta a mai spus că armata americană va „rămâne pe loc” în Orientul Mijlociu pentru a se asigura că Iranul respectă încetarea focului. Totodată, oficialul american a susținut că Iranul va preda Statelor Unite uraniul îmbogățit sau că SUA îl vor scoate de acolo.

Înaintea acestei noi închideri, un oficial iranian de rang înalt declarase pentru Reuters că Teheranul ar putea redeschide Strâmtoarea Ormuz într-un mod limitat și controlat, joi sau vineri. Posibila măsură era legată de o viitoare întâlnire între oficiali americani și iranieni în Pakistan.

Această variantă arăta că Iranul lua în calcul o flexibilizare temporară a poziției sale, însă noua decizie anunțată miercuri arată că situația s-a schimbat după atacurile Israelului în Liban.

În paralel, marile companii de transport maritim au transmis că simpla redeschidere a strâmtorii nu este suficientă pentru reluarea normală a traficului. Acestea au arătat că este nevoie de garanții clare privind securitatea navigației înainte de revenirea la operațiuni.

„Orice decizie privind tranzitarea Strâmtorii Ormuz se va baza pe evaluări continue ale riscurilor, monitorizarea atentă a situației de securitate și îndrumările disponibile din partea autorităților și partenerilor relevanți”, a declarat compania de transport maritim Maersk.

Mesajul companiei arată că operatorii din domeniu urmăresc atent evoluțiile din regiune și că riscurile pentru transportul maritim rămân ridicate.

Președintele american Donald Trump anunțase o suspendare a focului pentru două săptămâni în conflictul cu Iranul, iar una dintre condițiile centrale ale înțelegerii era menținerea deschisă a Strâmtorii Ormuz. Ruta este considerată esențială pentru comerțul energetic mondial, prin ea trecând aproximativ 20% din petrolul global.

În aceste condiții, noua închidere a strâmtorii afectează direct unul dintre punctele sensibile ale acordului și pune sub presiune procesul diplomatic aflat în desfășurare. Situația rămâne instabilă, iar evoluțiile din Liban și din zona Golfului pot influența direct viitorul armistițiului dintre Iran și Statele Unite.