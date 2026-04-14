Marco Rubio va participa la discuțiile directe dintre Israel și Liban, organizate la Washington

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, va lua parte la discuțiile directe dintre Israel și Liban, desfășurate la Washington, alături de oficiali americani și diplomați ai celor două state, relatează CNN.

Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, va participa, marți, la negocierile directe dintre Israel și Liban, potrivit unui oficial al Departamentul de Stat al Statelor Unite.

Întâlnirea se va desfășura la sediul instituției americane de la Washington și va reuni delegații oficiale ale celor două state, conduse la nivel diplomatic. Israelul va fi reprezentat de ambasadorul Yechiel Leiter, în timp ce delegația libaneză va fi condusă de ambasadoarea Nada Hamadeh.

Din partea Statelor Unite vor mai participa ambasadorul în Liban, Michel Issa, și consilierul Departamentului de Stat, Michael Needham.

Potrivit oficialului american, agenda discuțiilor va fi concentrată pe situația de securitate din regiune și pe consolidarea stabilității statului libanez.

„Această discuţie va viza dialogul în curs privind modul de asigurare a securităţii pe termen lung a frontierei de nord a Israelului şi de susţinere a hotărârii Guvernului Libanului de a-şi recâştiga suveranitatea deplină asupra teritoriului şi vieţii politice”, a declarat oficialul Departamentului de Stat.

Aceste negocieri au loc într-o perioadă regional tensionată, în care situația de la granița dintre Israel și Liban rămâne una sensibilă.

În cadrul declarațiilor, oficialul american a mai spus că natura conflictului actual nu implică statul libanez în mod direct.

„Israelul se află în război cu Hezbollah, nu cu Libanul, aşa că nu există niciun motiv pentru care cei doi vecini să nu poată discuta”, a spus el.