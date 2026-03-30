Securitatea Israelului este o condiție vitală pentru stabilitatea economică a Europei

Escaladarea recentă a conflictelor din Orientul Mijlociu reprezintă mult mai mult decât o criză regională; este un test de stres major pentru securitatea globală și, în mod direct, pentru economia Uniunii Europene. Într-o analiză a contextului geopolitic actual, omul de afaceri român Adrian Homan trage un semnal de alarmă cu privire la necesitatea ca Europa să susțină ferm și necondiționat eforturile statului Israel de a-și proteja cetățenii și granițele în fața amenințărilor extremiste.

„Asistăm la un asalt coordonat asupra singurei democrații consolidate din Orientul Mijlociu. Israelul nu luptă doar pentru propria apărare în fața rețelelor teroriste, ci reprezintă avanpostul valorilor occidentale într-o regiune profund instabilă. Ca europeni, trebuie să înțelegem că securitatea Israelului este, de facto, și securitatea noastră”, a declarat Adrian Homan.

Situația actuală demonstrează că actualul conflict din Orientul Mijlociu nu este o simplă dispută regională, ci un război multi-domeniu cu implicații directe asupra economiei mondiale.

Dincolo de criza imediată, asistăm la o redesenare istorică a arhitecturii de putere, care împinge statele arabe să se apropie de un pact de securitate alături de axa SUA-Israel. Totuși, concluzia este că adevărata victorie geopolitică pentru Occident nu se va tranșa doar prin forță cinetică sau tratate de armistițiu, ci prin colapsul intern al regimului ayatollahilor. Această dictatură, deși pozează astăzi într-un actor sfidător, va ieși din război mai izolată, epuizată economic și lipsită de legitimitate, îndreptându-se inexorabil spre prăbușire sub presiunea propriei populații.

Din perspectivă economică, antreprenorul subliniază că ezitările blocului comunitar sau lipsa unei voci unitare la nivelul UE generează un climat de incertitudine toxic pentru investiții. Rutele comerciale majore, lanțurile globale de aprovizionare și securitatea energetică a întregului continent european depind de restabilirea echilibrului în bazinul mediteranean și în zona Mării Roșii.

„Mediul de afaceri are nevoie vitală de predictibilitate, iar aceasta nu poate exista atunci când comerțul global este amenințat de forțe destabilizatoare, sponsorizate de regimuri totalitare. Uniunea Europeană trebuie să depășească declarațiile diplomatice ambigue și să se poziționeze strategic alături de aliații săi naturali. Solidaritatea asumată cu Israelul este o investiție directă în stabilitatea economică a Europei de mâine”, a punctat omul de afaceri.

În încheiere, Adrian Homan a avertizat că orice compromis făcut în fața terorismului se va deconta rapid în economiile statelor membre UE, prin inflație, crize energetice și blocaje comerciale. „Europa are o singură opțiune viabilă pentru prosperitatea sa: parteneriatul asumat cu Israelul și apărarea fermă a democrației”, a conchis acesta.