Negocieri între Israel-Liban la Washington, război în Bint Jbeil: Hezbollah revendică 13 atacuri simultane în nordul Israelului

În timp ce diplomații de rang înalt se așază pentru prima dată în ultimele trei decenii la aceeași masă în Washington, tunurile răsună cu o violență fără precedent în sudul Libanului. Marți, 14 aprilie 2026, a devenit ziua în care speranța unei păci „istorice” s-a izbit frontal de realitatea unui conflict sângeros pe teren.

La Washington, Secretarul de Stat american Marco Rubio a deschis marți o sesiune de discuții directe între ambasadorii Israelului și Libanului. Întâlnirea este considerată un succes diplomatic major al administrației Trump, Rubio îndemnând ambele părți să profite de această „oportunitate istorică” pentru a pune capăt deceniilor de ostilități.

„Putem începe să construim un cadru în care poporul libanez să aibă viitorul pe care îl merită, iar cetățenii Israelului să poată trăi fără frică”, a declarat Rubio, subliniind că acest proces va fi unul de durată.

În ciuda eforturilor diplomatice de la Casa Albă, Hezbollah — care nu este reprezentat la discuții și se opune vehement acestora — a lansat un atac masiv coordonat. Gruparea a revendicat responsabilitatea pentru 13 atacuri simultane asupra unor locații din nordul Israelului, utilizând rachete și drone.

Atacurile au declanșat sirenele de alertă în numeroase comunități de frontieră, Hezbollah susținând că acțiunile sale sunt un răspuns la incursiunile israeliene și o demonstrație de forță în fața negocierilor de la Washington.

Conflictul a atins un punct critic în orașul Bint Jbeil, un simbol istoric al rezistenței Hezbollah. Armata israeliană (IDF) a confirmat că lupte intense au avut loc în inima orașului, soldate cu rănirea a zece soldați israelieni, dintre care trei se află în stare gravă.

Situația pe teren: IDF a anunțat că unități de elită, inclusiv Divizia 98 de Parașutiști, au preluat controlul asupra unor porțiuni mari din Bint Jbeil, după ce au neutralizat zeci de militanți Hezbollah.

Avertismentul IDF: Armata israeliană a avertizat populația civilă din nord că este probabilă o intensificare a atacurilor cu rachete în orele următoare, ca represalii pentru avansul terestru.

Această dualitate — discuții de pace la Washington și lupte urbane în sudul Libanului — definește noul capitol al conflictului. În timp ce guvernul libanez de la Beirut încearcă să recapete controlul asupra suveranității țării și să obțină un armistițiu, Hezbollah continuă să acționeze ca un stat în stat, ignorând masa negocierilor.

Efortul diplomatic condus de Marco Rubio reprezintă prima încercare de comunicare directă din 1993, dar succesul său depinde în totalitate de capacitatea Libanului de a-și impune autoritatea în fața milițiilor și de dorința Israelului de a accepta o soluție politică în locul uneia pur militare.

