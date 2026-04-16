Teroriștii Hamas nu vor să renunțe la arme și resping planul SUA

Gruparea teroristă Hamas a respins planul de dezarmare propus de Board of Peace, o inițiativă susținută de Statele Unite, solicitând modificări semnificative, potrivit unor surse citate de presa internațională, în contextul negocierilor fragile privind încetarea focului în Gaza, potrivit Jerusalem Post.

Decizia complică perspectivele pentru avansarea către a doua fază a acordului de armistițiu, în condițiile în care dezarmarea grupării este considerată un element central de către Israel și mediatori.

Planul de dezarmare a fost prezentat de gruparea teroristă Hamas în cadrul unor întâlniri desfășurate la Cairo, unde au participat mai mulți mediatori internaționali, inclusiv reprezentantul special al Board of Peace, Nickolay Mladenov.

Potrivit surselor, discuțiile nu au dus la un consens, iar gruparea palestiniană a cerut modificări ale propunerii.

În paralel, un oficial palestinian de rang înalt, familiarizat cu negocierile, a declarat pentru BBC că Mladenov ar manifesta o „părtinire pro-Israel”, acuzație care reflectă nivelul ridicat de neîncredere între părți.

Oficialul a mai susținut că Israelul nu și-ar fi îndeplinit complet obligațiile asumate în prima fază a acordului de încetare a focului. În acest context, Hamas condiționează participarea la negocierile pentru faza a doua de respectarea acestor angajamente.

„Așteptăm ca Mladenov să ofere un calendar clar pentru ca Israelul să își îndeplinească obligațiile rămase din prima fază”, a declarat un oficial Hamas pentru BBC.

Israelul susține că a făcut pași concreți în implementarea acordului, inclusiv retragerea din zonele populate ale Fâșiei Gaza către poziții situate la est de așa-numita „Linie Galbenă” și creșterea volumului de ajutor umanitar permis în teritoriu.

Autoritățile israeliene insistă însă că orice progres suplimentar depinde de dezarmarea grupării teroriste Hamas, pe care o consideră esențială pentru securitatea pe termen lung.

De cealaltă parte, gruparea teroristă Hamas a reiterat în mod repetat că nu va renunța la arme. Liderii grupării argumentează că dezarmarea înaintea reconstrucției și a garanțiilor politice ar slăbi poziția palestiniană în negocieri.

Refuzul grupării teroriste Hamas vine la scurt timp după expirarea termenului-limită impus de Board of Peace pentru acceptarea planului de dezarmare. Gruparea amânase anterior un răspuns oficial, iar reacția finală confirmă opoziția față de propunere în forma actuală.

În plus, alte organizații armate palestiniene, inclusiv Jihadul Islamic Palestinian, au respins planul încă de la început. Acestea au criticat faptul că documentul ar pune accent pe dezarmare în detrimentul reconstrucției infrastructurii distruse în Gaza.

Planul de dezarmare face parte dintr-un acord mai amplu de încetare a focului, semnat inițial în octombrie, care prevede implementarea în mai multe etape.

Faza a doua, anunțată la mijlocul lunii ianuarie de emisarul american pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, include negocieri privind dezarmarea și stabilirea unui cadru de securitate pe termen lung.

Situația rămâne însă volatilă, în condițiile în care divergențele majore între părți persistă, iar încrederea reciprocă este limitată.