Teroriștii Hamas voi să se transforme în polițiști, pentru a își păstra armele

Un plan aflat în curs de negociere pentru administrarea Fâșiei Gaza după încetarea ostilităților aduce în prim-plan o solicitare formulată de gruparea teroristă Hamas, care vizează integrarea a aproximativ 10.000 de polițiști de-ai săi într-o nouă structură administrativă palestiniană, susținută de Statele Unite. Informațiile provin din surse citate de Reuters și apar în contextul discuțiilor mai ample privind dezarmarea grupării și retragerea trupelor israeliene din teritoriu.

Gruparea teroristă Hamas controlează în prezent puțin sub jumătate din Fâșia Gaza, în urma unui acord de încetare a focului din luna octombrie, mediat de administrația președintelui american Donald Trump.

Acordul prevede etape succesive de retragere a trupelor israeliene, condiționate de renunțarea Hamas la armament. Planul general, structurat în 20 de puncte și aflat acum în a doua fază, prevede transferul guvernării către Comitetul Național pentru Administrarea Gazei (NCAG), o structură tehnocrată palestiniană cu supraveghere americană, din care gruparea teroristă Hamas ar urma să fie exclusă.

Potrivit unei scrisori interne văzute de Reuters, guvernul terorist Hamas din Gaza le-a cerut celor peste 40.000 de funcționari publici și angajați din structurile de securitate să coopereze cu NCAG.

În același document, conducerea grupării teroriste Hamas i-a asigurat că depune eforturi pentru ca aceștia să fie integrați în noua administrație. Surse apropiate discuțiilor afirmă că solicitarea include și forța de poliție administrată de gruparea teroristă Hamas, formată din aproximativ 10.000 de persoane, dintre care multe patrulează deja în zonele aflate sub controlul grupării.

Nu este clar dacă Israelul va accepta includerea personalului civil și de securitate afiliat Hamas în NCAG.

Israelul a respins constant orice rol al teroriștilor Hamas în viitoarea guvernare a Gazei. Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu nu a oferit un răspuns solicitărilor de comentarii.

Purtătorul de cuvânt al teroriștilor Hamas, Hazem Qassem, a declarat pentru Reuters că gruparea este pregătită să transfere imediat guvernarea către NCAG și către președintele acesteia, Ali Shaath.

„Avem deplină încredere că va funcționa pe baza valorificării personalului calificat și fără a risipi drepturile nimănui care a lucrat în perioada anterioară”, a spus Qassem, referindu-se la cei aproximativ 40.000 de angajați.

Sursele citate afirmă că Hamas este dispusă să accepte restructurarea ministerelor și pensionarea unei părți a personalului, avertizând că disponibilizările masive ar putea genera instabilitate.

Un alt punct sensibil îl reprezintă rolul lui Sami Nasman, fost general al Autorității Palestiniene, desemnat să coordoneze securitatea sub egida NCAG. Nasman a părăsit Gaza în 2007 și a fost ulterior condamnat în lipsă de o instanță teroristă, Hamas, acuzații pe care le neagă.

Administrația americană solicită dezafectarea imediată a armelor grele, iar un document distribuit de Casa Albă menționează că „armele personale trebuie înregistrate și scoase din uz pe sectoare, pe măsură ce poliția NCAG devine capabilă să garanteze securitatea personală”.

Un oficial american a precizat că luptătorii Hamas ar putea beneficia de o formă de amnistie.

În prezent, gruparea teroristă Hamas este considerată în continuare de diplomați ca deținând sute de rachete și mii de arme ușoare.

Deși gruparea a acceptat să discute dezarmarea cu alte facțiuni palestiniene și cu mediatorii, oficiali Hamas au declarat că nu a fost prezentată nicio propunere concretă.