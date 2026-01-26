Singura ieșire din Gaza, încă închisă. Israelul așteaptă finalul unei operațiuni militare

Israelul va redeschide punctul de trecere Rafah, la granița dintre Fâșia Gaza și Egipt, exclusiv pentru circulația persoanelor, numai după încheierea unei operațiuni militare menite să localizeze trupul ultimului ostatic israelian rămas în enclavă, potrivit Reuters.

Anunțul a fost făcut duminică seară de biroul prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, într-un comunicat oficial.

Decizia intervine în contextul unui armistițiu negociat în luna octombrie între Israel și Hamas, care prevedea, printre altele, redeschiderea treptată a punctului Rafah în faza inițială a planului de încheiere a conflictului propus de președintele Statelor Unite, Donald Trump.

Potrivit autorităților israeliene, redeschiderea punctului de frontieră este condiționată de returnarea tuturor ostaticilor israelieni aflați în viață, precum și de depunerea unui „efort de 100%” din partea Hamas pentru localizarea și repatrierea trupurilor ostaticilor decedați.

Conform informațiilor furnizate de armata israeliană, toate aceste condiții au fost îndeplinite, cu excepția recuperării trupului unui singur ostatic.

Este vorba despre subofițerul de poliție Ran Gvili, a cărui localizare este în continuare necunoscută. Armata israeliană a anunțat că a lansat o „operațiune țintită” în nordul Fâșiei Gaza, având la bază mai multe piste de informații privind locul în care s-ar putea afla rămășițele acestuia.

În comunicatul transmis de biroul premierului se precizează: „Armata israeliană desfășoară în prezent o operațiune concentrată pentru a epuiza toate informațiile adunate în efortul de a-l localiza și readuce pe ostaticul căzut, maistrul militar Ran Gvili, de binecuvântată memorie”.

Documentul adaugă că, odată cu finalizarea operațiunii, „Israelul va deschide punctul de trecere Rafah”.

Punctul de trecere Rafah reprezintă, în practică, singura rută de intrare și ieșire pentru majoritatea celor peste două milioane de locuitori ai Fâșiei Gaza. Partea palestiniană a punctului de frontieră se află sub control militar israelian din anul 2024, potrivit informațiilor oficiale.

Săptămâna trecută, Ali Shaath, șeful unui comitet palestinian de tranziție susținut de Statele Unite pentru administrarea temporară a teritoriului, a declarat că punctul Rafah urma să fie redeschis în cursul acestei săptămâni.

Biroul premierului Netanyahu a precizat că „în cadrul planului în 20 de puncte al președintelui Trump, Israelul a acceptat o redeschidere limitată a punctului de trecere Rafah pentru circulația pietonală, sub rezerva unui mecanism complet de inspecție israelian”.

La începutul acestei luni, Washingtonul a anunțat că planul a intrat în a doua fază, care prevede retragerea suplimentară a trupelor israeliene din Gaza și cedarea controlului administrativ al teritoriului de către Hamas.

Surse citate anterior de Reuters au indicat că Israelul intenționează să limiteze numărul palestinienilor care intră în Gaza prin punctul de frontieră cu Egipt, pentru a permite ieșirea unui număr mai mare de persoane decât cel al celor care intră.