Consiliul pentru Pace al lui Trump, sub lupa dreptului internațional. Analiza fostului ambasador Petru Dumitriu

Fostul ambasador român Petru Dumitriu a realizat o analiză amplă pentru diplomacy.edu asupra statutului Consiliului pentru Pace în Gaza, o structură recent propusă și susținută printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU. Demersul său vine pe fondul unei dezbateri publice dominate, în opinia sa, de comentarii „superficiale, repezite și frivole”, alimentate mai degrabă de breaking news și agende de televiziune decât de lecturi serioase și analize juridice.

Iritat de modul în care tema Consiliului pentru Pace și a Planului cuprinzător pentru Gaza a fost discutată în spațiul public românesc, fostul diplomat spune că a simțit nevoia unei evaluări la obiect, făcută din perspectiva dreptului internațional, fără prejudecăți politice și fără raportare la personalitatea inițiatorilor. Textul său, publicat în străinătate și adresat, după cum afirmă chiar autorul, „celor eventual două–trei persoane interesate”, își propune să clarifice ce este, de fapt, acest Consiliu, ce statut juridic are și ce riscuri implică.

Analiza pornește de la inițiativa președintelui american Donald Trump de a înființa un Consiliu pentru Pace în Gaza. Propunerea a primit sprijinul Consiliului de Securitate al ONU prin Rezoluția 2803 (2025), adoptată cu 13 voturi pentru și două abțineri – China și Rusia.

Principalul element de interes al rezoluției îl reprezintă Planul Cuprinzător pentru Încheierea Conflictului din Gaza, considerat de autor cea mai importantă inițiativă privind conflictul israeliano-palestinian din ultimul deceniu. În același timp, documentul este vag în ceea ce privește entitatea însărcinată cu implementarea planului, respectiv Consiliul pentru Pace, aspect care a generat controverse încă de la început.

Cei doi membri permanenți ai Consiliului de Securitate care s-au abținut au explicat public motivele poziției lor. Rusia a avertizat că rezoluția lasă Fâșia Gaza „la discreția Consiliului pentru Pace și a forței internaționale de stabilizare”, fără a fi clarificate metodele de lucru, existând riscul unor „experimente necontrolate” ale Statelor Unite și Israelului și chiar al compromiterii soluției celor două state.

China a criticat caracterul vag al documentului, lipsa detaliilor privind structura, componența și termenii de referință ai Consiliului pentru Pace, precum și absența unui mecanism real de supraveghere din partea ONU, dincolo de simple rapoarte scrise anuale.

Prima întrebare analizată este dacă această nouă structură poate fi considerată o organizație internațională legitimă. Petru Dumitriu subliniază că dreptul internațional permite statelor să creeze organizații internaționale prin tratat, iar acest fapt nu poate fi contestat.

El face trimitere la avizul consultativ al Curții Internaționale de Justiție din 1949 și la lucrările Comisiei de Drept Internațional din 2011, potrivit cărora o organizație internațională trebuie să fie înființată printr-un instrument guvernat de dreptul internațional, să aibă organe permanente și să posede personalitate juridică internațională. În practica actuală, apare și criteriul existenței unui secretariat permanent, deși acesta nu este obligatoriu. În cazul Consiliului pentru Pace, Carta permite stabilirea unui sediu și a unor birouri pe teren, iar din această perspectivă, structura este compatibilă cu dreptul internațional.

Unul dintre punctele centrale ale analizei este discrepanța dintre mandatul acordat de Consiliul de Securitate și vocația Cartei Consiliului pentru Pace. Rezoluția 2803 (2025) autorizează explicit Consiliul să acționeze ca administrație de tranziție exclusiv pentru Gaza.

În schimb, Carta sa vorbește despre o misiune mai largă, de promovare a păcii și securității în zone afectate sau amenințate de conflict, fără a se limita strict la Fâșia Gaza. Din punct de vedere juridic, acest lucru creează un risc major: orice acțiune a Consiliului pentru Pace în afara Gazei, fără o nouă autorizare a Consiliului de Securitate, ar fi ultra vires și, implicit, ilegítimă.

Deși înființarea Consiliului pentru Pace se bucură de aprobarea Consiliului de Securitate, fostul ambasador atrage atenția că legitimitatea sa depinde de respectarea strictă a Cartei ONU. Spre deosebire de alte rezoluții, Rezoluția 2803 (2025) nu face trimitere explicită la articolele Cartei ONU, singura legătură clară fiind obligația de raportare periodică.

El consideră că nu există o ocolire formală a ONU, dar arhitectura propusă minimizează rolul acesteia prin crearea unei structuri paralele de guvernare și securitate, plasarea controlului strategic în afara organelor ONU și slăbirea rolului central al Consiliului de Securitate în materie de securitate colectivă.

Analiza semnalează și alte potențiale conflicte cu dreptul internațional. Unul dintre ele este principiul autodeterminării, având în vedere că Gaza face parte din teritoriul palestinian. Orice administrație internațională trebuie să fie temporară, strict limitată și orientată către autoguvernarea palestiniană, iar acest lucru necesită o supraveghere atentă.

De asemenea, puterile extinse acordate președintelui Consiliului pentru Pace ridică probleme serioase de responsabilitate și stat de drept. Autoritatea finală de interpretare, dreptul de veto și controlul asupra structurii instituției sunt concentrate într-o singură persoană, ceea ce contravine standardelor internaționale privind echilibrul puterilor.

Petru Dumitriu compară Consiliul pentru Pace cu alte structuri similare din trecut, precum operațiunea Alba din Albania sau Autoritatea Provizorie a Coaliției din Irak, exemple de forțe de stabilizare „cu autorizare, dar nu sub comandă ONU”.

Concluzia sa este una nuanțată: Consiliul pentru Pace nu este, prin simpla sa existență, contrar dreptului internațional. Legalitatea sa depinde însă strict de respectarea mandatului și a limitelor temporale stabilite de Rezoluția 2803 (2025). Orice extindere neautorizată, prelungire pe termen nedefinit sau exercitare unilaterală a puterii este lipsită de efect juridic legitim.

În final, fostul diplomat subliniază că situația palestiniană reprezintă un eșec de durată al comunității internaționale și al ONU, iar ideile neconvenționale pot fi justificate dacă promit o soluție reală. Succesul Consiliului pentru Pace și al Planului pentru Gaza nu va fi dat doar de eficiență, ci de fidelitatea față de Carta ONU și principiile fundamentale ale dreptului internațional.