Adrian Năstase: România traversează o perioadă de crize succesive, iar liderii actuali nu sunt capabili să le gestioneze

Fostul prim-ministru Adrian Năstase a lansat un avertisment dur privind situația actuală a României, susținând că țara se confruntă cu un cumul de crize pe care clasa politică și elitele intelectuale nu mai reușesc să le gestioneze, într-un context geopolitic tot mai complicat și instabil: „Marea noastră problemă este că noi, până acum, contăm în Uniunea Europeană, inclusiv din punct de vedere economic. NATO, din păcate, pare să se fărâmițeze, iar acesta este un lucru foarte rău”, a spus acesta într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”,

Adrian Năstase a analizat situația regională și internațională, subliniind că România se află într-o poziție dezavantajată atât din punct de vedere economic, cât și strategic. Potrivit acestuia, schimbările de echilibru din interiorul alianțelor occidentale ridică probleme serioase de securitate națională.

Fostul premier a atras atenția asupra apropierii unor state vecine de Rusia și asupra slăbirii coeziunii NATO, elemente care, în opinia sa, sporesc riscurile pentru România.

„Nu aș putea spune că Rusia are relații amicale cu noi și, practic, suntem într-o zonă în care Ungaria și Serbia sunt apropiate de Rusia. Din punctul meu de vedere, spun că Ungaria este aproape de Rusia deoarece aceasta este mai aproape de România decât America. Bulgaria, în schimb, are o formulă destul de echilibrată. Deci, noi suntem înconjurați acum la vest, nu la est, de țări care au o politică oarecum quasi-NATO, ca să nu spun că este anti-NATO.”

Dincolo de aspectele de securitate, Adrian Năstase consideră că România riscă să piardă oportunități economice importante din cauza absenței unei strategii coerente și a unei poziționări ferme în negocierile europene. El susține că statul român nu își apără suficient interesele comerciale și nu dispune de instrumente instituționale adaptate realităților economice actuale.

„Din acest punct de vedere, eu cred că România ar trebui, în primul rând, să se bată ca Parlamentul European să ratifice tratatul comercial cu China, care este înghețat. Cred că este important pentru Uniunea Europeană să finalizeze negocierile cu India. De exemplu, Canada a încheiat un acord extrem de important cu China zilele trecute. Noi rămânem în urmă, am sugerat de atâtea ori să formăm un Minister al Comerțului, explicând că nu mai este vorba doar de politica comercială de la Bruxelles, ci de reglajul fin pe care fiecare țară ar trebui să îl facă în privința taxelor vamale și a celorlalte aspecte. Așa s-a întâmplat și în cazul acordului de liber schimb cu Ucraina, un document de 2000 de pagini pentru care noi nu eram pregătiți și nici nu aveam documentul respectiv”, a declarat fostul premier.

În opinia lui Adrian Năstase, problema fundamentală nu este doar existența dificultăților economice sau politice, ci faptul că societatea nu mai are încredere că acestea pot fi depășite. El afirmă că România traversează o perioadă de crize succesive, pe care liderii actuali nu sunt capabili să le gestioneze sau să ofere o perspectivă credibilă de ieșire.

„Sunt două capitole diferite, o chestiune legată de liderii europeni, care și-au pierdut din vigoare și din anvergură, și România, care a intrat într-o succesiune de crize în care elita intelectuală și cea politică nu mai sunt capabile să inspire încredere sau speranță. Cred că acesta este lucrul cel mai grav, greutățile pot fi suportate atunci când ai speranța că lucrurile se remediază, însă la noi, aceasta este principala problemă. La fel se întâmplă și în plan internațional, deoarece felul în care acționează Trump ne induce ideea că nu există o anumită cale sau o direcție clară.”

Prin această analiză, fostul premier conturează imaginea unei Românii prinsă între instabilitatea regională, lipsa de viziune politică și o profundă criză de încredere, atât pe plan intern, cât și extern.