De la ruine la metropolă. Jared Kushner vrea 180 de zgârie nori în Gaza

Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, a prezentat la Davos un plan ambițios pentru reconstrucția Gazei postbelice, imediat după ceremonia de semnare a „Consiliului Păcii”. Prezentarea lui Jared Kushner reprezintă o continuare a planului de încetare a focului în 20 de puncte, convenit între Israel și Hamas în octombrie.

Deși s-a arătat optimist în acest sens, Jared Kushner a oferit foarte puține detalii concrete privind forța internațională de stabilizare, un element crucial al acordului inițial de încetare a focului.

„Avem un plan general. Nu există un plan B”, a afirmat Kushner.

Ginerele lui Trump a atras atenția că, în cazul în care planul de reconstrucție nu va fi implementat cu succes, responsabilitatea pentru eșec va fi clar identificabilă și ușor de atribuit. El a subliniat că demilitarizarea Hamas reprezintă o condiție esențială pentru succesul proiectului, iar refuzul acesteia va împiedica populația din Gaza să-și atingă obiectivele de reconstrucție și dezvoltare.

„Dacă Hamas nu se demilitarizează, acest lucru va împiedica populația din Gaza să-și îndeplinească aspirațiile”, a adăugat el.

Conform hărții prezentate de Kushner, planul prevede dezvoltarea unei zone de turism litoral în Gaza, suficient de întinsă pentru a găzdui până la 180 de zgârie-nori, majoritatea destinate hotelurilor.

În sud-vestul enclavei, lângă granița cu Egiptul, ar urma să fie construit un port, iar în apropiere va exista un aeroport, la doar câțiva kilometri de cel distrus.

Kushner a prezentat două proiecte principale: New Rafah și New Gaza. New Rafah ar urma să cuprindă peste 100.000 de locuințe permanente, mai mult de 200 de școli și peste 75 de unități medicale, cu finalizarea estimată în doi-trei ani.

New Gaza va deveni un centru industrial, vizând o rată de ocupare a forței de muncă de 100%. Randările digitale arată o metropolă inspirată de orașele din Golful Persic, precum Doha sau Dubai.

Potrivit ginerelui președintelui american, guvernele vor asigura primele fonduri, cu anunțuri ce urmează să fie făcute la Washington în următoarele două săptămâni. El a făcut apel și la investitorii privați.

„Știu că este puțin riscant să investești într-un loc ca acesta, dar avem nevoie de voi să veniți, să aveți încredere, să investiți în oameni”, a fost mesajul acestuia

Criticii au reacționat imediat. Ramy Abdu, fondator al grupului Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, a scris pe X că „palestinienii se confruntă cu un plan de eliminare a prezenței lor, bazat pe domesticire, subjugare și control”.

Planul menționează că demilitarizarea Hamas este esențială pentru reconstrucție. Kushner a subliniat că supravegherea acestui proces va reveni noului comitet tehnocrat, format din persoane numite de palestinieni. Detalii despre forța internațională de stabilizare, vitală pentru retragerea completă a Israelului, nu au fost menționate.

Autoritatea Palestiniană și-a exprimat îngrijorarea că noul comitet tehnocrat ar putea amenința rolul său central.

În același timp, UNRWA, agenția care furnizează servicii publice refugiaților palestinieni, pare să fi fost marginalizată în acest plan.

„Studiem cele mai bune practici din întreaga lume. Cine oferă cea mai bună educație? Cine oferă cea mai bună asistență medicală? Nu este o proprietate intelectuală exclusivă”, a spus ginerele lui Trump, indicând o posibilă schimbare a rolului agenției.

Nu este prima dată când Jared Kushner conturează astfel se planuri ambițioase pentru Gaza. În 2019, el a organizat summitul „De la pace la prosperitate” în Bahrain, dar lipsa voinței politice a împiedicat implementarea planurilor. De data aceasta, Ali Shaath, șeful comitetului tehnocrat, a declarat că punctul de trecere Rafah va fi redeschis săptămâna viitoare, subliniind că enclava „nu mai este închisă viitorului și lumii”.