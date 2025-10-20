Ginerele lui Trump dezvăluie „stupidele jocuri de cuvinte” care au blocat decenii de negocieri în Orientul Mijlociu

Ginerele preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, şi emisarii speciali americani pentru Orientul Mijlociu — printre care şi Steve Witkoff — au expus detalii privind negocierile ce au dus la acordul de încetare a focului dintre Gaza şi Hamas după doi ani de război, într-un interviu difuzat duminică de emisiunea 60 Minutes.

Kushner a declarat că dificultatea nu constă în „probleme complexe”, ci în modul în care s-au jucat „stupidele jocuri de cuvinte” diplomatice de decenii.

Kushner şi Witkoff au fost prezentaţi ca doi actori centrali, deşi neoficiali, în medierea între Israel şi Hamas.

Ei au declarat că au folosit metode inspirate din tranzacţiile imobiliare — de tipul „tehnicilor intens personale ale deal-makerilor” — în locul metodelor diplomatice tradiţionale.

Kushner a explicat:

„Am vrut ca ostaticii să iasă. Am vrut o încetare reală a focului pe care ambele părţi s-o respecte. Trebuia să găsim o cale să aducem ajutor umanitar pentru oameni. Şi apoi a trebuit să scriem toate aceste cuvinte complexe pentru a face faţă celor 50 de ani de jocuri de cuvinte prosteşti cu care toată lumea din acea regiune este atât de obişnuită.”

Această formulare evidenţiază percepţia lui Kushner asupra barierelor de comunicare diplomatice: jocuri de cuvinte, formulări ambigue sau termeni vagi care, în opinia sa, au blocat progresul timp de decenii.

Potrivit transcrierii interviului, acordul negociat prevedea un set de elemente majore:

Eliberarea unui număr semnificativ de ostatici israelieni de către teroriștii Hamas, în schimbul unor deţinuţi palestinieni.

Retragerea trupelor israeliene la o linie intermediară ("yellow line") şi angajamentul pentru o eventuală retragere suplimentară, conditionată de dezarmarea teroriștilor Hamas şi stabilizarea zonei.

Implicarea unei forţe internaţionale de stabilizare şi garantarea transparenţei în procesul de reconstrucţie din Gaza.

Kushner a spus:

„Am fost format în primul mandat al preşedintelui Trump în politica externă, observând un preşedinte outsider care a adoptat o altă şcoală decât ce fusese pusă în aplicare în 20–30 de ani” „Politica sa externă era mai mult despre realism pragmatic, despre a folosi forţa pentru a evita războaiele, şi a face înțelegeri, nu a da lecţii lumii.”

O parte importantă din dialogul din emisiune se referă la problemele de percepţie privind experienţele de afaceri ale celor doi mediatori în Orientul Mijlociu — în special în state din golf, Qatar, Emiratele Arabe Unite — şi dacă aceste legături ar putea reprezenta un conflict de interese.

Kushner a replicat:

„Ceea ce oamenii numesc conflicte de interese, Steve şi cu mine numim experienţă şi relaţii de încredere pe care le avem în întreaga lume. Dacă Steve şi cu mine nu am fi avut aceste relaţii adânci, acordul pe care am reuşit să-l obţinem, care a eliberat aceşti ostatici, nu ar fi avut loc.”

El a adăugat că nici el, nici Witkoff nu vor fi implicaţi în atribuirea contractelor ce vor urma reconstrucției din Gaza. c

În emisiune s-au discutat şi riscurile care planează asupra implementării acordului: monitorizarea respectării de către ambele părţi, riscul reluării conflictului şi necesitatea unei guvernări funcţionale în Gaza. Kushner a afirmat:

„Hamas în acest moment face exact ce te-ai aştepta de la o organizaţie teroristă, adică încearcă să se reconstituie şi să îşi recâştige poziţiile.”

Witkoff a descris atmosfera de la semnarea acordului:

„Am decis că este timpul să ne implicăm, să combinăm propunerea de încetare cu finalizarea războiului, şi apoi să aducem Qatarul şi lumea arabă alături.”

Cu toate acestea, în ciuda semnării acordului la 8 octombrie ­2025, tensiuni noi au apărut rapid în zona Gaza, ceea ce sugerează că punerea în aplicare rămâne fragilă.