Israelul, acuzat de a fi afectat relațiile cu Qatarul. Emisarul SUA spune că s-a simțit „trădat”

Emisarul american pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, a declarat într-un interviu că atacul lansat de Israel luna trecută asupra unui obiectiv din Qatar – stat aliat al SUA și actor cheie în negocierile privind conflictul din Gaza – a provocat „un sentiment de profundă dezamăgire”, potrivit AFP.

Steve Witkoff a declarat în interviul acordat postului CBS că atât el, cât și Jared Kushner „s-au simțit puțin trădați” de acțiunea Israelului, care luna trecută a atacat un obiectiv din Doha în timpul unei reuniuni a liderilor Hamas. Atacul s-a soldat cu șase morți, printre care și un membru al forțelor de securitate qatareze, generând un val de reacții negative în rândul țărilor din Golf.

Incidentul a provocat tensiuni diplomatice majore, având în vedere că Qatarul este un aliat strategic al Statelor Unite și joacă un rol crucial în negocierile pentru încetarea conflictului din Gaza. Statele din Golf, dependente de protecția militară oferită de Washington, și-au exprimat îngrijorarea față de escaladarea situației și impactul acesteia asupra stabilității regionale.

Jared Kushner a explicat reacția lui Donald Trump la incident, afirmând că fostul președinte american „a simțit că israelienii pierdeau controlul asupra acțiunilor lor” și a considerat necesar să intervină pentru a preveni decizii care „nu erau în interesul lor pe termen lung”. Această declarație sugerează o distanțare față de anumite tactici militare ale Israelului și o încercare de a impulsiona o abordare diplomatică mai calculată.

La rândul său, Steve Witkoff a evidențiat rolul central al Qatarului în negocierile legate de conflictul din Gaza, subliniind că qatarezii, împreună cu egiptenii și turcii, „au jucat un rol esențial” în mediere. El a menționat că a aflat despre atac „în dimineața următoare” și a atras atenția asupra impactului imediat pe care l-a avut atât asupra procesului diplomatic, cât și asupra stabilității regionale.

„Am pierdut încrederea qatarezilor. Hamas s-a ascuns din nou şi a fost foarte dificil să luăm legătura cu ei”.

Un acord de încetare a focului între Israel și Hamas a intrat în vigoare la 10 octombrie, în urma unui plan de pace în 20 de puncte propus de Donald Trump, după doi ani de conflict care au devastat regiunea. Sub presiunea directă a președintelui SUA, premierul israelian Benjamin Netanyahu a transmis scuze oficiale Qatarului, gest anunțat public chiar din Casa Albă.

Interviul complet acordat de Steve Witkoff și Jared Kushner, care detaliază culisele acestei decizii și rolul actorilor implicați, urmează să fie difuzat duminică.