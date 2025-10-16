Trump: Dacă teroriștii Hamas nu respectă acordul, permit Israelului să reia ofensiva

Președintele american Donald Trump a declarat că Israelul ar putea relua ofensiva din Gaza dacă teroriștii palestinieni din Hamas nu respectă acordul de încetare a focului, potrivit unei declarații făcute la CNN.

„Israelul se va întoarce pe acele străzi imediat ce voi rosti cuvântul. Dacă Israelul ar putea intra și să termine cu minciunile lor, ar face asta”, a spus Trump.

Donald Trump a declarat că va lua în considerare acordarea permisiunii pentru forțele israeliene să reia luptele în Gaza dacă teroriștii Hamas nu își respectă partea din acordul de încetare a focului.

Răspunsul vine în condițiile în care punctul al patrulea din planul de pace în 20 de puncte al lui Trump prevede că „toți ostaticii, vii și decedați, vor fi returnați” în termen de 72 de ore de la „acceptarea publică a acestui acord” de către Israel.

Toți cei 20 de ostatici în viață au fost eliberați, dar doar șapte dintre cele 28 de rămășițe ale ostaticilor decedați au fost predate Israelului până miercuri seară.

Cu toate acestea, Trump a subliniat importanța eliberării ostaticilor în viață. „Eliberarea celor 20 de ostatici a fost primordială”, a spus el.

În zilele de după eliberarea ostaticilor vii, au izbucnit ciocniri violente între teroriștii Hamas și grupuri rivale, în special influentul clan Doghmush.

Acestea au inclus un incident care a escaladat la o execuție publică a unor locuitori din Gaza pe care grupul terorist i-a acuzat că sunt „colaboratori cu Israelul”.

Trump a declarat că Hamas „intră și elimină bandele violente”. „Fac cercetări în acest sens”, a adăugat el când a fost întrebat despre posibilitatea ca Hamas să execute civili nevinovați.

Trump a avertizat că Hamas trebuie să se dezarmeze sau „îi vom dezarma” cu forța, în discursul ținut în urma unei întâlniri cu președintele argentinian Javier Milei. Iar prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a exprimat aceeași opinie, cu o zi în urmă, potrivit Jerusalem Post.

Planul lui Trump prevede un viitor în care gruparea teroristă va fi de acord să nu aibă niciun rol în guvernarea Gazei, zona fiind demilitarizată și administrată de un organism independent.

„Odată ce toți ostaticii vor fi returnați, membrii Hamas care se angajează să coexiste pașnic și să își dezafecteze armele vor primi amnistia. Membrilor Hamas care doresc să părăsească Gaza li se va asigura o cale de trecere în siguranță către țările receptoare”, se arată în punctul șase al planului de pace al președintelui.

La Ierusalim, ministrul Apărării Israel Katz a declarat că IDF ar trebui să „pregătească un plan pentru a învinge Hamas”.

Katz a transmis conducerii IDF că trebuie să fie pregătită cu un plan pentru a învinge gruparea teroristă Hamas dacă refuză să implementeze acordul președintelui american Trump.

„Susținem apelul ministrului apărării de a reveni la luptă”, a declarat forumul comunităților de frontieră din Gaza, care reprezintă mii de locuitori din orașele din apropierea Fâșiei Gaza, într-un comunicat de răspuns joi dimineață devreme.

„Războiul nu se va termina până când amenințarea nu va fi înlăturată”, se arată în declarația forumului.

„Chiar și după ce toți ostaticii decedați se vor întoarce, războiul nu se va termina pentru noi până când amenințarea nu va fi înlăturată pentru toți locuitorii de la periferie. Am terminat cu tăcerea”, se mai arată în documentul citat de Jerusalem Post.