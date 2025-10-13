Ce conține, de fapt, acordul de încetare a focului semnat de Donald Trump

În ziua în care președintele american Donald Trump și mai mulți lideri din Orientul Mijlociu au anunțat semnarea unui „acord istoric” de încetare a focului, detaliile documentului au rămas neclare, iar conținutul său concret nu a fost făcut public. Cu toate astea, imaginile surprinse de fotografi la eveniment au surprins câteva indicii, notează CNN.

O fotografie realizată în timpul conferinței de presă pare să ofere câteva indicii despre conținutul documentului, întrucât președintele a ridicat pagina semnată pentru a o arăta jurnaliștilor.

În partea superioară a paginii se regăsesc obiective și angajamente generale, printre care: „Ne dorim toleranță, demnitate și șanse egale pentru fiecare persoană, astfel încât această regiune să devină un loc în care toți își pot împlini aspirațiile în pace, securitate și prosperitate economică, indiferent de rasă, religie sau etnie”, se menționează în primul paragraf.

Zona de jos a documentului conține semnăturile liderilor implicați și ale mediatorilor acordului, reprezentând SUA, Egiptul, Qatarul și Turcia.

Luni, în stațiunea Sharm el-Sheikh din Egipt, președintele american Donald Trump a parafat planul de pace pentru Gaza și Orientul Mijlociu, un moment pe care l-a descris drept istoric.

„A durat 3.000 de ani”, a declarat liderul de la Casa Albă imediat după semnarea documentului, în cadrul ceremoniei desfășurate în fața presei internaționale.

„Trei mii de ani a durat, vă puteți imagina? Dar va dăinui”, a declarat președintele Donald Trump, după care documentul a fost parafat și de liderul Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, împreună cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan.

Liderul american a numit momentul „o zi extraordinară pentru întreaga lume” și a adăugat că semnarea acestui acord ar putea preveni izbucnirea unui al Treilea Război Mondial.