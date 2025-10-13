Donald Trump a ajuns în Egipt și a semnat marele plan pentru pacea din Gaza

Donald Trump, președintele SUA, a ajuns în Egipt, după ce a vizitat Israelul. Liderul de la Casa Albă a semnat marele plan de pace în Orientul Mijlociu, care vizează Fâșia Gaza. „A durat 3.000 de ani, vă vine să credeți asta? Și va rezista. Asta este o zi incredibilă pentru întreaga lume”, a spus Trump, după ce și-a pus semnătura pe actul respectiv.

El a fost întrebat de reporteri când va începe faza a doua a negocierilor. Și a răspuns că discuțiile au fost deja demarate, conform Reuters.

Președintele SUA i-a adus cuvinte de laudă preşedintele egiptean Sissi. Despre care a spus că este un „lider puternic”. Și a afirmat că Egiptul nu are criminalitate deoarece „ei nu se joacă”. De asemenea, a mai vorbit laudativ la adresa liderului de la Cairo, pentru că acesta a adus o lungă listă de participanţi la summit şi pentru că a convins Hamas să accepte propunerea sa de încetare a focului în Gaza.

Trump i-a lăudat personal pe toţi liderii participanţi la Sharm el-Sheikh, înainte de a-şi începe discursul în care a explicat ce anume vor semna participanții: „Vom semna un document care va detalia o mulţime de reguli şi reglementări şi o mulţime de alte lucruri, şi este foarte cuprinzător.”

35 de lideri străini au ajuns, luni, la Sharm el-Sheikh pentru conferința al căreai subiect este Fâșia Gaza. Trump i-a întâmpinat stând în picioare în faţa un perete pe care scria cu litere mari „Pace 2025”.

Pe rând, fiecare lider s-a apropiat de lideruld de la Casa Albă, i-a strâns mâna şi a schimbat câteva cuvinte protocolare. Printre liderii salutaţi de Trump s-au numărat şi preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas. După ce SUA nu i-au dat viză pentru a veni la Adunarea General a ONU luna trecută, aceasta este prima întâlnire şi conversaţie cu Trump pe care liderul palestinian o are după revenirea în funcția de președinte al SUA.