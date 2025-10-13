De ce au acceptat teroriștii Hamas eliberarea ostaticilor. Ce s-a schimbat în strategia grupării

Evoluțiile recente din Gaza au dus la eliberarea ostaticilor reținuți timp de 736 de zile, într-un context marcat de presiuni regionale și diplomatice intense.

Decizia grupării teroriste Hamas vine după luni în care gruparea a reevaluat utilitatea ostaticilor ca principal instrument de presiune asupra Israelului, considerând că menținerea lor ar putea fi mai degrabă un dezavantaj decât un avantaj.

În ultimele luni, liderii grupării teroriste au început să pună sub semnul întrebării eficiența tacticii de a reține ostatici pentru a influența politica Israelului.

Conform unor diplomați arabi și occidentali, „faptul că Hamas are ostaticii a devenit mai mult o povară decât un atu”, a explicat un oficial din Golf implicat în negocieri.

În paralel, presiunea exercitată de state arabe care anterior susțineau gruparea și coordonarea diplomatică cu Statele Unite au creat un context în care compromisul a devenit inevitabil.

Negocierile indirecte desfășurate la Sharm el-Sheikh, Egipt, au fost descrise de un oficial din Golful Persic:

„Am venit să prezentăm argumentele noastre, dar în mare parte am împins împotriva unei uși deschise. Hamas nu era împotriva principiului eliberării ostaticilor. Ceea ce căutau erau garanții reale că războiul nu va fi reluat și reasigurări că americanii pot fi de încredere.”

Faza inițială a acordului a constat într-un schimb de prizonieri pentru ostatici, un aspect considerat mai puțin controversat de Hamas comparativ cu alte prevederi ale planului de pace propus de președintele american Donald Trump.

Statele regionale au avertizat că refuzul de a elibera ostaticii ar fi permis reluarea războiului de către Israel, cu sprijinul deplin al SUA, și ar fi slăbit sprijinul internațional pentru cauza palestiniană.

Conform unui diplomat occidental,

„Planul în 20 de puncte al lui Trump este vârful piramidei. Sub el stă luni de diplomație răbdătoare, care a creat un consens fără precedent în Europa, Orientul Mijlociu și America de Nord. Pentru prima dată, Hamas a fost informat de toți partenerii săi că trebuie să elibereze ostaticii și că nu va mai avea un rol în guvernarea din Gaza.”

Eliberarea ostaticilor din Gaza deschide calea pentru negocieri mai ample, deși Hamas trebuie să decidă în continuare asupra dezarmării și a posibilității unei administrații tranzitorii internaționale.

Oficialii din Golf au subliniat că eliberarea ostaticilor ar putea oferi grupării mai multă influență în continuarea discuțiilor:

„Faptul este că Hamas are mai multă putere fără ostatici decât cu ei. Israelul poate justifica ostilități reînnoite dacă Hamas deține în continuare ostaticii. Revenirea la război pentru neîndeplinirea unor cerințe abstracte este mult mai greu de susținut.”

După luni de război și pierderi semnificative, liderii Hamas au acceptat planul sub presiunea mediatorilor din Qatar și Turcia, urmând ca eliberarea ostaticilor să aibă loc în termen de 72 de ore de la încetarea focului.

Această decizie marchează o etapă importantă în relația complexă dintre Gaza, Israel și actorii internaționali implicați, dar provocările pentru o pace durabilă rămân majore.