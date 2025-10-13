Zeci de morți în luptele dintre teroriștii Hamas și clanurile înarmate

Zeci de persoane au fost ucise în Gaza, în timpul luptelor violente care au avut loc duminică între gruparea teroristă Hamas și clanurile locale înarmate, cu doar câteva ore înainte de așteptata eliberare a ostaticilor israelieni, potrivit rapoartelor locale citate de Jerusalem Post.

Confruntările dintre milițiile locale au avut loc înaintea unui discurs televizat în care prim-ministrul Benjamin Netanyahu a numit eliberarea iminentă a ostaticilor „începutul unei noi căi”.

Tot în legătură cu eliberarea ostaticilor, președintele israelian Isaac Herzok a avertizat că această campanie „încă nu s-a încheiat”. „Există încă provocări de securitate foarte mari în fața noastră”, a adăugat liderul.

Localnicii din Fâșia Gaza au declarat că focurile de armă au făcut ca familiile de localnici să fugă în panică.

„De data aceasta, oamenii nu fugeau de atacurile israeliene. Fugeau de propriul popor”, a declarat un martor pentru BBC.

Potrivit relatărilor transmise de publicația israeliană Ynet, violențele au izbucnit când teroriștii Hamas au atacat cartierul Sabra din orașul Gaza, unde se află un clan numit Doghmush, cunoscut și sub numele de miliția familiei Al Doghmush.

Raportul menționează că Ministerul de Interne al teroriștilor Hamas a acuzat o miliție că i-a atacat forțele, în timp ce membrii clanului Doghmush au declarat că gruparea susținută de dictatura islamistă din Iran a exploatat armistițiul pentru a-i viza pe membrii clanului, acuzându-i că ar fi cooperat cu Israelul.

„Copiii țipă și mor, ne ard casele”, a declarat un membru al clanului pentru Ynet.

„Suntem prinși în capcană. Nu știu cum au intrat cu tot felul de arme. Unde erau când evreii erau aici? I-au arestat pe toți tinerii, i-au aliniat la pereți, le-au îndreptat armele spre cap. Este un masacru aici”, a spus un alt membru al clanului Dogmush.

În total, Ynet a raportat că 52 de membri ai clanului Doghmush și 12 teroriști Hamas au fost uciși.

Canalul de televiziune al grupării teroriste Hamas a susținut că printre cei uciși se număra și bloggerul Salah al-Ja‘farawi, care ar fi sărbătorit online atacurile din 7 octombrie. Postul de televiziune condus de teroriști a susținut că bloggerul a fost împușcat mortal de „bande armate care operau în afara legii” în timp ce relata despre confruntări.

De asemenea, a fost ucis și fiul unui oficial de rang înalt al teroriștilor palestinieni din Hamas, Basem Naim, potrivit Jerusalem Post.

Un membru important al clanului a declarat pentru Ynet: „Încă spunem - nu trebuie să fie vărsat sânge musulman de către un musulman”.

Ministerul de Interne și Securitate Națională al grupării teroriste palestiniene Hamas, la putere în Fâșia Gaza, a anunțat ulterior un „cadru de clemență” care permite membrilor milițiilor și criminalilor care nu sunt implicați în vărsare de sânge să se predea până duminica viitoare, avertizând că cei care nu se conformează vor fi „pedepsiți aspru”.

În mijlocul vărsării de sânge, trei miliții anti-Hamas și-au declarat public sprijinul pentru propunerea de pace a președintelui Trump, respingând autoritatea grupării teroriste Hamas în Fâșia Gaza.

Israelul a declarat că Hamas urmează să elibereze 20 de ostatici vii către Crucea Roșie până luni la amiază.

Ostaticii vor fi transportați în șase până la opt vehicule sub supravegherea Crucii Roșii și predați forțelor israeliene din Gaza. Apoi vor fi conduși în sudul Israelului pentru a se reuni cu cei dragi.