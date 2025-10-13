International

Zeci de morți în luptele dintre teroriștii Hamas și clanurile înarmate

Comentează știrea
Zeci de morți în luptele dintre teroriștii Hamas și clanurile înarmateTeroristi Hamas / Sursă foto: Captură video Youtube
Din cuprinsul articolului

Zeci de persoane au fost ucise în Gaza, în timpul luptelor violente care au avut loc duminică între gruparea teroristă Hamas și clanurile locale înarmate, cu doar câteva ore înainte de așteptata eliberare a ostaticilor israelieni, potrivit rapoartelor locale citate de Jerusalem Post.

Confruntările dintre milițiile locale au avut loc înaintea unui discurs televizat în care prim-ministrul Benjamin Netanyahu a numit eliberarea iminentă a ostaticilor „începutul unei noi căi”.

Tot în legătură cu eliberarea ostaticilor, președintele israelian Isaac Herzok a avertizat că această campanie „încă nu s-a încheiat”. „Există încă provocări de securitate foarte mari în fața noastră”, a adăugat liderul.

Teroriștii Hamas masacrează un clan local

Localnicii din Fâșia Gaza au declarat că focurile de armă au făcut ca familiile de localnici să fugă în panică.

Ingredientul care te ajută să faci cel mai cremos tort de ciocolată
Ingredientul care te ajută să faci cel mai cremos tort de ciocolată
Cosmin Seleși, de urgență la spital. Medicii i-au dat un diagnostic dur
Cosmin Seleși, de urgență la spital. Medicii i-au dat un diagnostic dur

„De data aceasta, oamenii nu fugeau de atacurile israeliene. Fugeau de propriul popor”, a declarat un martor pentru BBC.

Potrivit relatărilor transmise de publicația israeliană Ynet, violențele au izbucnit când teroriștii Hamas au atacat cartierul Sabra din orașul Gaza, unde se află un clan numit Doghmush, cunoscut și sub numele de miliția familiei Al Doghmush.

Raportul menționează că Ministerul de Interne al teroriștilor Hamas a acuzat o miliție că i-a atacat forțele, în timp ce membrii clanului Doghmush au declarat că gruparea susținută de dictatura islamistă din Iran a exploatat armistițiul pentru a-i viza pe membrii clanului, acuzându-i că ar fi cooperat cu Israelul.

„Copiii țipă și mor, ne ard casele”, a declarat un membru al clanului pentru Ynet.

„Suntem prinși în capcană. Nu știu cum au intrat cu tot felul de arme. Unde erau când evreii erau aici? I-au arestat pe toți tinerii, i-au aliniat la pereți, le-au îndreptat armele spre cap. Este un masacru aici”, a spus un alt membru al clanului Dogmush.

În total, Ynet a raportat că 52 de membri ai clanului Doghmush și 12 teroriști Hamas au fost uciși.

Și teroriștii Hamas ar fi suferit pierderi

Canalul de televiziune al grupării teroriste Hamas a susținut că printre cei uciși se număra și bloggerul Salah al-Ja‘farawi, care ar fi sărbătorit online atacurile din 7 octombrie. Postul de televiziune condus de teroriști a susținut că bloggerul a fost împușcat mortal de „bande armate care operau în afara legii” în timp ce relata despre confruntări.

De asemenea, a fost ucis și fiul unui oficial de rang înalt al teroriștilor palestinieni din Hamas, Basem Naim, potrivit Jerusalem Post.

Un membru important al clanului a declarat pentru Ynet: „Încă spunem - nu trebuie să fie vărsat sânge musulman de către un musulman”.

israel_afis_ostatici

Ostatici din Israel luați de teroriștii Hamas / sursa: instagram Guvern Israel

Tot Israelul așteaptă întoarcerea ostaticilor

Ministerul de Interne și Securitate Națională al grupării teroriste palestiniene Hamas, la putere în Fâșia Gaza, a anunțat ulterior un „cadru de clemență” care permite membrilor milițiilor și criminalilor care nu sunt implicați în vărsare de sânge să se predea până duminica viitoare, avertizând că cei care nu se conformează vor fi „pedepsiți aspru”.

În mijlocul vărsării de sânge, trei miliții anti-Hamas și-au declarat public sprijinul pentru propunerea de pace a președintelui Trump, respingând autoritatea grupării teroriste Hamas în Fâșia Gaza.

Israelul a declarat că Hamas urmează să elibereze 20 de ostatici vii către Crucea Roșie până luni la amiază.

Ostaticii vor fi transportați în șase până la opt vehicule sub supravegherea Crucii Roșii și predați forțelor israeliene din Gaza. Apoi vor fi conduși în sudul Israelului pentru a se reuni cu cei dragi.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:29 - Trei jucători cu glezna fină, puși la colț de Mircea Lucescu. Veteranii de la națională, criticați
09:18 - Ingredientul care te ajută să faci cel mai cremos tort de ciocolată
09:10 - Marile platforme din SUA au retras milioane de produse electronice chinezești
08:59 - Cosmin Seleși, de urgență la spital. Medicii i-au dat un diagnostic dur
08:52 - Trump ar putea trimite rachete Tomahawk în Ucraina. Noul semnal de presiune asupra lui Putin
08:46 - Guvernământul Transnistriei, 1942. Proces-verbal: „17 coroane dinți aur, ridicate de la evreii din lagărul Bogdanovca”

HAI România!

Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Noi și când mințim, nu mințim
Noi și când mințim, nu mințim

Proiecte speciale