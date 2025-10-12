Hamas ar putea renunța la controlul asupra Fâșiei Gaza. Declarații în ajunul summitului internațional de la Cairo

Hamas nu va participa la guvernarea Fâşiei Gaza după încheierea războiului cu Israelul, a declarat duminică o sursă din cadrul mişcării islamiste palestiniene, în ajunul unui summit internaţional consacrat enclavei palestiniene, care va avea loc luni, în Egipt. La reuniune sunt aşteptaţi circa 20 de lideri internaţionali, printre care şi preşedintele american Donald Trump, relatează AFP.

Un armistiţiu a intrat în vigoare vineri, după doi ani de confruntări sângeroase între Israel şi Hamas în Fâşia Gaza. Documentul are la bază planul în 20 de puncte propus de preşedintele american, care prevede dezarmarea totală a Hamas şi excluderea sa din viitoarea guvernare a teritoriului palestinian.

„Pentru Hamas, guvernarea Fâşiei Gaza este o problemă rezolvată. Hamas nu va participa deloc la faza de tranziţie, ceea ce înseamnă că a renunţat la controlul asupra Fâşiei Gaza, dar rămâne un element fundamental al societăţii palestiniene”, a declarat pentru AFP o sursă apropiată echipei de negociatori ai mişcării, sub condiţia anonimatului.

Deşi în trecut conducerea Hamas a fost divizată pe teme esenţiale, inclusiv asupra viitoarei administrări a Gazei, refuzul dezarmării pare să întrunească un consens intern.

„Hamas acceptă un armistiţiu pe termen lung şi garantează că armele sale nu vor fi folosite în această perioadă, cu excepţia cazului unui atac israelian asupra Gazei”, a precizat sursa citată.

Totodată, un alt oficial Hamas a subliniat, sâmbătă, că „propunerea de predare a armelor este exclusă şi nu este negociabilă”, reiterând poziţia fermă a organizaţiei faţă de cerinţele planului american.

Prima clauză a planului promovat de administraţia Trump prevede că Fâşia Gaza, condusă de Hamas din 2007, va deveni „o zonă deradicalizată şi liberă de terorism, care nu va reprezenta o ameninţare pentru vecinii săi”.

Documentul mai stabileşte că Hamas nu va juca niciun rol în viitoarea guvernare şi că infrastructura militară a mişcării va fi complet distrusă. În perioada de tranziţie, un comitet palestinian „tehnocratic şi apolitic” va fi responsabil de gestionarea serviciilor publice din teritoriu.

Sursa apropiată echipei de negociatori Hamas a precizat că mişcarea a cerut Egiptului, una dintre ţările mediatoare, să convoace o întâlnire înainte de sfârşitul săptămânii viitoare pentru a finaliza componenţa comitetului.

„Lista de nume este aproape gata. Hamas, împreună cu celelalte facţiuni, a propus 40 de persoane. Nu există niciun drept de veto asupra lor şi niciunul dintre acești candidaţi nu aparţine Hamas”, a declarat sursa citată.