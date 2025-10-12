Macron și Trump la Cairo, în timp ce Iranul critică Israelul pentru armistițiul din Gaza

Abbas Araghchi, ministrul de Externe al Iranului, a declarat sâmbătă seară că Teheranul „nu are absolut nicio încredere” în Israel, „dușmanul său de moarte”, că va respecta armistițiul în Gaza, aflat în a doua zi de aplicare, relatează AFP.

„Nu avem absolut nicio încredere în regimul sionist”, a afirmat Araghchi la televiziunea de stat iraniană, adăugând că „au existat armistiții repetate în trecut, în diferite locuri, în special în Liban, care au fost încălcate de Israel”. Șeful diplomației iraniene a avertizat „împotriva trucurilor și trădărilor regimului sionist”, reiterând că Iranul nu recunoaște statul Israel și rămâne unul dintre principalii susținători ai mișcării Hamas.

Totodată, Araghchi a subliniat că Iranul sprijină armistițiul din Gaza și orice inițiativă care poate pune capăt suferinței civile. „Am susținut întotdeauna orice plan sau măsură care ar putea pune capăt acestor crime împotriva poporului din Gaza, pentru a opri acest genocid”, a spus el.

De la revoluția islamică din 1979, Iranul a făcut din cauza palestiniană unul dintre pilonii politicii sale externe. Relațiile cu Israelul sunt inexistente, iar retorica oficială a Teheranului rămâne una de opoziție totală față de statul evreu. În iunie, cele două țări s-au confruntat militar într-un conflict de 12 zile, declanșat de un atac israelian asupra teritoriului iranian. Confruntarea s-a soldat cu sute de morți — inclusiv ofițeri de rang înalt și oameni de știință implicați în programul nuclear iranian — și s-a încheiat cu un armistițiu fragil.

În paralel cu reacția Iranului, președintele francez Emmanuel Macron va efectua luni o vizită în Egipt pentru a susține „punerea în aplicare” a acordului dintre Israel și Hamas. Palatul Élysée a anunțat că liderul francez va discuta cu partenerii regionali despre următoarele etape ale planului de pace.

Tot la Cairo este așteptat și președintele american Donald Trump, autorul planului care, potrivit Parisului, „trasează o cale ambițioasă” spre încheierea războiului din Gaza. „Președintele Trump a trasat o cale ambițioasă. Salutăm eforturile sale pentru atingerea unui acord istoric”, a declarat Macron joi, potrivit AFP.