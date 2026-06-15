Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, aflat la Singapore pentru participarea la World Cities Summit 2026, a transmis un mesaj în care se referă la tensiunile din Partidul Național Liberal, pe care le descrie drept o „tentativă de puci”.

În paralel, edilul Bucureștiului spune că încearcă să își concentreze atenția asupra programului internațional dedicat administrației urbane și schimbului de bune practici.

Ciucu a precizat că nu avea cum să anticipeze evoluțiile politice din țară în momentul în care și-a programat deplasarea în Singapore.

Potrivit acestuia, vizita are ca scop identificarea unor soluții și parteneriate care ar putea fi utile pentru administrația locală din București.

În mesajul publicat pe Facebook, Ciprian Ciucu afirmă că a fost selectat pentru un program de training, mentorat și networking cu durata de doi ani, alături de alți trei primari din diferite state.

Programul îi are ca mentori pe Anne Hidalgo, fost primar al Parisului, și pe Jan Vapaavuori, fost primar al Helsinkiului. Edilul bucureștean a subliniat că experiența acumulată de cei doi reprezintă o oportunitate importantă de învățare pentru participanți.

„Chiar dacă am experiență de primar de peste cinci ani, mereu poți învăța de la cei care au fost primari 12 ani”, a scris acesta.

Potrivit lui Ciucu, programul din Singapore a inclus întâlniri cu miniștri, conducători de agenții publice, reprezentanți ai unor companii și vizite la un institut de cercetare și la un centru comunitar.

Primarul general al Capitalei a participat, de asemenea, la sesiuni tematice și la dezbateri organizate în cadrul summitului, eveniment considerat unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate dezvoltării urbane.

În mesajul său, edilul susține că experiența acumulată la Singapore îi oferă o perspectivă mai clară asupra provocărilor administrative și a soluțiilor care pot fi aplicate în România.

„Am câteva idei, vin inspirat. Nu va fi ușor; până la urmă va trebui să rupem și noi pisica și să trecem prin niște reforme serioase”, a transmis Ciprian Ciucu.

Acesta a adăugat că participarea la astfel de evenimente internaționale oferă oportunitatea de a ieși din rutina administrativă și de a analiza mai clar direcțiile de dezvoltare pe termen lung.