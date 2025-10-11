International

Poporul maghiar, mobilizat de Viktor Orban împotriva planurilor militare ale UE. Premierul a lansat o petiție

Viktor Orban. Sursă foto: Facebook
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a lansat o inițiativă de strângere de semnături împotriva unui plan de apărare discutat de liderii Uniunii Europene. Orban a avertizat pe Facebook că tensiunile cu Rusia se intensifică rapid și îndeamnă poporul maghiar să arate că nu susține escaladarea militară.

Viktor Orban: Europa se apropie de conflict

Premierul ungar a caracterizat toamna care urmează drept „fierbinte” și a atras atenția asupra riscului unui război pe continent. El face referire la summitul UE de la Copenhaga, unde, susține Orban, Bruxelles-ul a propus un plan în care „Europa ar plăti, ucrainenii ar lupta, iar Rusia ar fi epuizată”.

Orban a mai transmis că Ungaria nu a cerut un astfel de plan și că poziția sa a fost clarificată în cadrul reuniunii liderilor europeni.

„Trebuie să arătăm din nou că maghiarii nu doresc război”

Viktor Orban

Sursa foto: Facebook/Viktor Orban

Premierul acuză că, după summit, împotriva Ungariei s-a desfășurat o campanie care a inclus acuzații de spionaj, manipulări juridice și dezinformări. În acest context, el consideră că poporul maghiar trebuie să reacționeze.

„Au folosit tot arsenalul: acuzații de spionaj, scandaluri de știri false și manevre legale. Nu putem rămâne pasivi! Trebuie să arătăm din nou că maghiarii nu doresc război. De aceea începem astăzi să strângem semnături împotriva planurilor militare de la Bruxelles”, a transmis Orban.  Premierul a invitat „toți maghiarii iubitori de pace” să semneze petiția, distribuind ulterior imagini de la piața fermierilor din Pesterzsebet, inclusiv una în care apare semnând personal petiția „împotriva planurilor militare ale UE”.

