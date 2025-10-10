Viktor Orban, petrecere la Cluj înainte de Congresul UDMR: Noi nu plecăm de aici

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a sosit joi seară la Cluj-Napoca, unde participă vineri la Congresul Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR). Evenimentul are loc la un centru de evenimente din localitatea Juc-Herghelie, județul Cluj, și reunește lideri politici importanți din România și Ungaria.

Potrivit surselor locale, Viktor Orban s-a cazat la Hotelul Vibre, situat pe strada Constantin Brâncuși din Cluj-Napoca. În cursul serii, premierul ungar a ieșit împreună cu o parte din stafful său la Rhédey Café, un local cunoscut din Piața Unirii, în centrul orașului.

Martorii spun că Orban a fost într-o dispoziție relaxată. Într-un moment devenit rapid viral pe rețelele sociale, premierul a fost surprins ținând un pahar în mână și cântând o melodie populară maghiară, acompaniat de muzicanți invitați special.

Versurile cântecului interpretat de Orban se traduc prin mesajul „Noi nu plecăm de aici”. Reprezentanții localului au confirmat vizita și au transmis pe pagina lor oficială un mesaj de curtoazie: „Bine ați venit la Rhédey, domnule prim-ministru! Vă așteptăm cu drag și altă dată!”.

Congresul UDMR de la Juc-Herghelie va aduce, vineri, în același loc, lideri politici de prim rang din România și Ungaria. Printre participanți se numără președintele României, Nicușor Dan, premierul Ungariei, Viktor Orban, premierul României și președintele PNL, Ilie Bolojan, precum și liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Formațiunea USR va fi reprezentată de ministrul Economiei, Radu Miruță, și de președintele USR Cluj, deputatul Oana Murariu, în timp ce Grupul Minorităților Naționale va fi reprezentat printr-un mesaj transmis de deputatul Iulius Firczak. În cadrul congresului, Kelemen Hunor, președintele UDMR, va prezenta raportul politic al formațiunii și va supune dezbaterii un document strategic privind direcțiile Uniunii în perioada următoare.