Nicușor Dan: Avem obligaţia să combatem prin toate mijloacele discursul antisemit

Nicușor Dan: Avem obligaţia să combatem prin toate mijloacele discursul antisemit
Președintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, la Memorialul Victimelor Holocaustului din România, că ”avem obligaţia să combatem discursul antisemit și xenofob, ca parte a efortului de a proteja toleranța și coeziunea socială în societate”. Președintele a participat la ceremonia prilejuită de Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului.

În timpul ceremoniei, Nicuşor Dan a declarat că societatea are responsabilitatea de a nu uita atrocitățile Holocaustului și de a preveni repetarea lor prin educație și conștientizare.

„Într-un moment al instoriei în care vedem tensiuni tot mai mari şi vedem o aceeaşi tentaţie de a arunca vina pentru neîmpiniri personale sau sociale tot timpul către celălalt, avem obligaţia să avem în memorie şi să păstrăm în memorie acest eveniment tragic”, a declarat șeful statului.

Șeful statului a subliniat că „avem obligaţia să combatem prin toate mijloacele discursul antisemit, discursul xenofob, discursul care incită la ură”.

Toleranța și discursul incluziv, necesare pentru societatea actuală

Nicuşor Dan a subliniat că, într-o perioadă în care forţe ostile democraţiei încearcă să amplifice tensiunile și să creeze diviziuni între diferitele grupuri sociale, culturale și etnice, responsabilitatea cetățenilor și a liderilor este să promoveze coeziunea și respectul reciproc.

Evenimentul de comemorare Victimelor Holocaustului din România.

Sursă foto: Captură de ecran Facebook

Președintele a afirmat că fiecare manifestare publică ar trebui să fie un exemplu de toleranță, pentru a contracara mesajele care incită la ură sau discriminare. Șeful statului a explicat că promovarea discursului nu este doar un principiu moral, ci și un instrument necesar pentru consolidarea democrației.

Nicuşor Dan a explicat că păstrarea memoriei victimelor Holocaustului este esențială

Nicuşor Dan a încheiat ceremonia subliniind că este important să „păstrăm memoria acestor oameni, să păstrăm memoria acestor suferințe și să acționăm astfel încât aceste lucruri să nu se mai întâmple niciodată”.

Președintele a avertizat că forțe ostile democrației încearcă să amplifice tensiunile între grupuri sociale, culturale și etnice, iar răspunsul societății trebuie să fie un angajament ferm pentru toleranță și discurs incluziv.

 

 

