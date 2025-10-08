Starmer condamnă, în sfârșit, antisemitismul din campusurile studențești

Protestele pro-Palestina organizate pe 7 octombrie 2025 au provocat indignare în întreaga Marea Britanie, marcând a doua aniversare a atacurilor Hamas din 2023, în care au murit 1.200 de persoane.

Evenimentele au avut loc la doar șase zile după atacul terorist asupra sinagogii Heaton Park din Manchester, soldat cu două victime, iar veteranul Ivor Rosenberg, care era voluntar la securitatea sinagogii, le-a numit „absolut dezgustătoare” și „lipsit de respect”.

Atacurile din 7 octombrie 2023, comise de Hamas, au reprezentat cea mai mare pierdere de vieți evreiești de la Holocaust, cu 1.200 de victime și sute de răniți.

Aceasta a fost o zi care a zguduit comunitățile evreiești și a determinat autoritățile britanice să crească nivelul de securitate pentru sinagogi și comunități evreiești.

La doar șase zile după comemorarea atacurilor, Jihad al-Shamie a lansat un atac cu mașina și cu cuțitul la sinagoga Heaton Park din Manchester, soldat cu moartea a doi membri ai comunității, Adrian Daulby, 53 de ani, și Melvin Cravitz, 66 de ani.

Rosenberg a declarat:

„Îmi fac griji pentru copiii și nepoții mei. Această țară era cândva sigură pentru evrei, dar nu mai este” (Sky News).

Sute de studenți din Marea Britanie au organizat demonstrații pe campusuri universitare și în spații publice, scandând lozinci precum „Long live the intifada”, „Din râu până la mare, Palestina va fi liberă” și „Ocupația este o crimă, dați-vă mâinile de pe Palestina”. Unele grupuri au lăudat atacurile din 7 octombrie 2023, numindu-le „o evadare morală din închisoare”.

În Londra, o manifestație inter-universitară a implicat studenți de la nouă universități, care au mărșăluit prin capitală cu pancarte ce acuzau Israelul de „genocid” și „crime morale”.

Protestul a fost confruntat de contra-manifestanți care purtau steaguri israeliene și bannere cu mesajul „Hamas sunt teroriști”.

La Universitatea Glasgow, societatea „Justice for Palestine” a cerut studenților să sărbătorească „rezistența iubită” și „inundația glorioasă Al-Aqsa”, referindu-se la atacurile Hamas din 7 octombrie 2023.

Ivor Rosenberg, 78 de ani, care era voluntar la securitatea sinagogii din Manchester în momentul atacului din 2023, și-a exprimat indignarea față de proteste:

„Chiar mai dezgustător pe această zi, care marchează a doua aniversare a masacrului. Această țară era cândva sigură pentru evrei, dar nu mai este.”

Rosenberg a mai adăugat că antisemitismul a escaladat în ultimii doi ani, observând abuzuri și atacuri verbale atunci când persoane evreiești stau în afara sinagogilor.

Organizațiile evreiești britanice au condamnat protestele. Holocaust Educational Trust a spus că demonstrațiile „glorifică teroriștii”, în timp ce Jewish Leadership Council le-a numit „dezgustătoare”.

Campania împotriva Antisemitismului le-a calificat drept „scârboase” și a cerut guvernului să ia măsuri pentru a preveni alte atacuri (The Guardian).

Home Secretary Shabana Mahmood a solicitat protestatarilor să ofere „cel puțin câteva zile” de pauză pentru ca comunitatea evreiască să își poată plânge victimele. Totuși, manifestațiile au continuat pe campusuri și în centrele orașelor.

Premierul britanic Keir Starmer a declarat că protestele din 7 octombrie 2025 sunt „nebritanice” și „lipsit de respect”, subliniind că libertatea de protest nu justifică alegerea unei zile sensibile pentru comemorarea victimelor atacurilor Hamas.

„Aceste proteste nu ar trebui să devină scuză pentru a ataca comunitatea evreiască britanică pentru ceva ce nu au nicio responsabilitate.”

Starmer a avertizat că retorica folosită de unele grupuri pro-Palestina poate încuraja antisemitismul și poate afecta securitatea comunității evreiești.

Declarațiile premierului au stârnit reacții mixte. Susținătorii cauzei palestiniene au spus că Starmer încearcă să limiteze libertatea de exprimare și să stigmatizeze mișcarea pro-Palestina.

Aceștia susțin că protestele sunt o formă legitimă de a atrage atenția asupra suferinței populației palestiniene și că este importantă distincția între criticarea politicii Israelului și antisemitism.

În același timp, oficiali guvernamentali, organizații evreiești și lideri de opinie au condamnat glorificarea atacurilor teroriste și retorica inflamatoare.

După proteste, guvernul britanic a anunțat creșterea securității în jurul sinagogilor și comunităților evreiești.

Poliția a primit puteri sporite pentru a gestiona demonstrațiile și a preveni eventualele atacuri. În timpul protestelor, sute de persoane au fost arestate pentru încălcarea legilor privind manifestațiile și pentru comportament agresiv.

Home Secretary Shabana Mahmood a subliniat că aceste măsuri sunt necesare pentru siguranța comunității evreiești și pentru a preveni escaladarea violenței.