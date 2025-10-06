Israel și Hamas reiau negocierile în Egipt. Ce prevede planul lui Donald Trump pentru pace

Negociatorii israelieni au ajuns duminică seară în Egipt pentru discuții indirecte cu Hamas. Medierea se desfășoară sub egida planului propus de președintele SUA, Donald Trump, care prevede eliberarea ostaticilor și o încetare etapizată a focului în Fâșia Gaza, scrie Agerpres.

Cabinetul premierului Benjamin Netanyahu a confirmat că o delegație de negociatori israelieni a plecat spre Egipt pentru o nouă rundă de discuții vizând eliberarea ostaticilor reținuți în Fâșia Gaza.

„Echipa va pleca în această seară (n.r. - duminică), iar negocierile sunt programate să înceapă mâine (n.r. - azi)”, a declarat purtătoarea de cuvânt a executivului israelian, Shosh Badrosian, într-un briefing de presă organizat la Ierusalim.

Oficialul a precizat că discuțiile vor avea un caracter „tehnic” și se vor concentra pe mecanismele de implementare a etapelor prevăzute în planul american de încetare a focului, promovat de președintele Donald Trump.

Documentul prezentat de administrația de la Washington pe 29 septembrie a deschis o nouă fereastră diplomatică într-un conflict care durează de aproape doi ani.

Planul american include patru puncte principale:

Încetarea imediată a focului în întreaga Fâșie Gaza; Eliberarea ostaticilor israelieni în termen de 72 de ore de la semnarea acordului; Retragerea etapizată a armatei israeliene, însoțită de dezarmarea treptată a facțiunilor Hamas; Asigurarea unei zone demilitarizate sub supravegherea ONU și a observatorilor americani.

Pentru a garanta aplicarea măsurilor, președintele Trump i-a desemnat pe Jared Kushner, ginerele său, și pe Steve Witkoff, trimis special în Orientul Mijlociu, să participe la negocierile de la Sharm el-Sheikh.

În paralel, reprezentanții Hamas au transmis duminică un mesaj prin intermediul agenției AFP, confirmând că organizația islamistă „dorește foarte mult să ajungă la un acord care să pună capăt războiului” și să înceapă „imediat un schimb de prizonieri” cu Israelul.

Un înalt responsabil al mișcării a precizat, sub protecția anonimatului, că „Hamas este pregătit să demareze procesul de schimb conform condițiilor stabilite pe teren” și că „ocupația israeliană nu trebuie să împiedice aplicarea planului președintelui Trump”.

Surse citate de publicația egipteană Al-Ahram au confirmat că delegația Hamas, plecată din Doha, a ajuns deja în Egipt și se află sub protecția forțelor de securitate locale.

Conform informațiilor obținute de AFP, mișcarea palestiniană a transmis mediatorilor din Egipt o listă clară de condiții pentru deschiderea negocierilor:

Suspendarea totală a operațiunilor militare israeliene pe întreg teritoriul Gazei;

Încetarea zborurilor de recunoaștere și a atacurilor cu drone ;

Retragerea trupelor israeliene din interiorul orașului Gaza.

În schimb, Hamas și celelalte facțiuni armate pro-palestiniene au promis că vor suspenda toate operațiunile ofensive „în paralel cu oprirea activităților militare israeliene”.

Surse apropiate discuțiilor au explicat pentru AFP că întâlnirile de luni se vor desfășura „în clădiri separate, fără contact direct între cele două delegații”, iar mediatorii egipteni vor transmite mesajele între părți.

Tensiunea diplomatică a fost amplificată de declarațiile președintelui american Donald Trump, care a avertizat Hamas că „nu va tolera nicio întârziere în aplicarea planului”.

La rândul său, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a reiterat poziția Casei Albe: „În cazul în care acordul va fi semnat, bombardamentele israeliene trebuie să înceteze. Acest lucru face parte din pachetul negociat de Washington și aprobat de Cairo.”

În pofida presiunilor diplomatice, armata israeliană a menținut un ritm susținut al atacurilor aeriene asupra Fâșiei Gaza. Potrivit Apărării Civile palestiniene, aproape 60 de persoane au fost ucise sâmbătă în urma bombardamentelor, majoritatea în zonele dens populate din nordul enclavei.

Guvernul Netanyahu susține că aceste operațiuni sunt „strict defensive” și vizează „neutralizarea infrastructurii teroriste a Hamas”, însă observatorii internaționali avertizează că menținerea atacurilor ar putea submina negocierile.