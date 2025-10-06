Londra înăsprește legea privind protestele. Poliția primește noi puteri pentru restricționarea manifestațiilor pro-palestiniene

Guvernul britanic a anunțat duminică un nou set de măsuri care oferă poliției puteri extinse pentru a limita sau reloca proteste considerate potențial periculoase pentru siguranța publică.

Decizia vine după o serie de manifestații pro-palestiniene care au amplificat tensiunile între comunități religioase, dar și după atacul armat din fața unei sinagogi din Manchester, soldat cu două decese.

Pe 3 octombrie, un bărbat britanic de origine siriană, în vârstă de 35 de ani, a atacat persoane aflate în apropierea unei sinagogi din Manchester. În urma incidentului, două persoane au murit – una dintre ele împușcată de poliție – iar alte trei au fost grav rănite.

Atacatorul a fost ucis de forțele de ordine, iar autoritățile au deschis o anchetă antiteroristă. Evenimentul a generat reacții imediate în rândul liderilor politici și religioși din Regat.

În semn de solidaritate cu comunitatea evreiască, guvernul de la Londra și Poliția Metropolitană au solicitat amânarea manifestațiilor pro-palestiniene programate pentru weekendul următor. Cu toate acestea, organizatorii au refuzat cererea, iar demonstrațiile au avut loc, în ciuda apelurilor oficiale.

Ministrul britanic de interne, Shabana Mahmood, a criticat public decizia organizatorilor de a continua protestele, catalogând-o drept „dezonorantă”.

„Astfel de manifestații, de mare amploare și repetate, pot face ca anumite comunități religioase din țara noastră să se simtă nesigure. Există temeri semnificative în rândul comunității evreiești și este responsabilitatea noastră să le luăm în serios”, a declarat Mahmood într-un comunicat difuzat de Home Office.

Sâmbătă, aproximativ 1.000 de persoane au participat la o demonstrație în sprijinul mișcării Palestine Action, declarată organizație teroristă în luna iulie, după mai multe acțiuni de vandalism, inclusiv la o bază militară britanică.

Conform datelor guvernamentale, peste 2.000 de susținători ai grupării au fost arestați în ultimele luni, dintre care aproape 500 doar în weekendul trecut.

În urma acestor evenimente, Ministerul de Interne a anunțat o serie de „întăriri legislative” menite să ofere poliției un cadru legal mai clar în gestionarea protestelor.

Noile norme permit impunerea de condiții și restricții asupra manifestațiilor, inclusiv limitarea duratei sau relocarea acestora.

„Dacă o manifestație are loc în același loc săptămâni la rând și provoacă tulburări repetate, poliția va putea cere organizatorilor să o mute în altă parte”, precizează comunicatul oficial.

Organizațiile civice și grupurile pentru libertăți publice au reacționat rapid. Mișcarea Defend our Juries, care susține cauzele Palestine Action, a calificat măsurile drept „un nou afront extraordinar la adresa democrației britanice”.

Reprezentanții acesteia au promis că vor „intensifica mobilizarea” înaintea procesului juridic privind interzicerea Palestine Action, ce urmează să fie analizat de Înalta Curte la sfârșitul lunii noiembrie.

„Este o încercare clară de a reduce la tăcere protestele care nu convin guvernului. Vom continua să ne apărăm dreptul la liberă exprimare”, au transmis organizatorii într-un comunicat de presă.