Sute de persoane, arestate la un miting de susținere a terorismului palestinian

Sute de persoane, arestate la un miting de susținere a terorismului palestinian
Sâmbătă, în centrul Londrei, au fost arestate 466 de persoane care protestau față de decizia guvernului britanic de a interzice gruparea pro-terorism palestinian „Palestine Action”, conform legislației antiterorism.

„Până la ora 9 P.M., 466 de persoane au fost arestate pentru că şi-au arătat sprijinul pentru Palestine Action”, au anunțat reprezentanții Poliției Metropolitane pe X.

Palestine Action, grupare interzisă

Palestine Action, o grupare cu sediul în Regatul Unit, susține că are ca obiectiv oprirea activității producătorilor de arme care furnizează echipamente guvernului israelian.

Luna trecută, parlamentarii britanici au votat interzicerea organizației, după ce, în iunie, doi activiști au pătruns în cea mai mare bază aeriană britanică din centrul Angliei și au avariat două aeronave militare.

Interzicerea grupării face ca, potrivit legii britanice, să fie ilegal ca o persoană să facă parte din Palestine Action sau să promoveze sprijinul pentru aceasta. Măsura plasează organizația în aceeași categorie cu grupări teroriste precum Hamas, al-Qaeda și ISIS.

Protest la Londra împotriva interzicerii Palestine Action

Sâmbătă după-amiază, în Piața Parlamentului din Londra, s-au strâns numeroși participanți la demonstrațiile pro-terorism organizate de Defend Our Juries. Poliția Metropolitană a anunțat că va reține orice persoană care își exprimă sprijinul pentru gruparea interzisă.

Organizatorii au transmis pe rețelele sociale că peste o mie de persoane au participat la protest, purtând pancarte cu mesajul „Mă opun genocidului, sprijin Palestine Action”, ca formă de sfidare față de interdicția impusă de ministrul de Interne, Yvette Cooper.

Potrivit Poliției Metropolitane, la începutul evenimentului au fost prezente aproximativ 500-600 de persoane. „Mulți erau trecători, jurnaliști sau persoane care nu aveau pancarte de sprijin pentru Palestine Action”, a precizat instituția într-un comunicat.

Încăierare dintre polițiști și protestatari

Poliția a precizat că persoanele arestate au fost duse la centre de detenție din zona Westminster. Cei ale căror date au fost confirmate au fost eliberați pe cauțiune, cu condiția să nu mai participe la proteste în sprijinul Palestine Action.

Ministrul britanic de Interne, Yvette Cooper, a mulțumit polițiștilor pentru „gestionarea puținelor persoane ale căror acțiuni au depășit limita legală”.

„Dreptul de a protesta este unul pe care îl protejăm aprig, dar acest lucru este foarte diferit faţă de a exprima sprijinul pentru această organizaţie restrânsă, interzisă”, a mai adăugat ministrul.

