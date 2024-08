Social Proteste față de migranți în Anglia. Disperați, românii își ascund originile







Proteste în Anglia. Proprietarul frizeriei românești de pe High Street North, East Ham (Estul Londrei), n-a mai putut suporta presiunii și a șters drapelul României și scrisul „Frizerie românească” de pe geamul salonului sau. Acesta vrea să își protejeze afacerea și viața și a decis să își ascundă originile.

Este haos în Anglia

„Românul, care până zilele trecute era cunoscut drept unul dintre cei mai mândri și mai patrioți din East Ham, a ajuns acum la concluzia că e mai bine să-și ascundă originile decât să riște să i se spargă geamul și să-i fie distrus totul în interior. Până la urmă, omul a investit niște bani în afacerea lui, iar dacă acesta îi va fi distrusă nu îl va ajută nimeni să își recupereze paguba”, potrivit Anuntul UK.

Vecinii vor să-i dea foc la casă

O tânără româncă din Marea Britanie, a declarat că vecinii o amenință că îi dau foc la casă. Aceasta a spus că se teme pentru viața ei și că nu știe ce se va întâmpla. Ea a depus o plângere la poliție.

„Dacă tot se vorbește despre imigranți, am zis să fac acest clip să vă povestesc ce mi s-a întâmplat azi noapte, la ora 3:00 dormeam liniștită când deodată am început să aud voci și nu știam ce se întâmplă. Fereastra mea era deschisă și vecinii mei, casă în casă cu mine avea o discuție destul de aprinsă. (…) Am scos capul pe geam să văd ce se întâmplă, iar unul dintre ei a spus destul de clar – vezi fereastra aia deschisă? – arătând spre geamul casei mele. Acolo vom pune o dronă ca să-i dăm foc la casă, pentru că este imigrantă în Anglia”, a povestit femeia.

De la ce au izbucnit protestele din Anglia

Protestele din Marea Britanie au izbucnit săptămâna trecută după ce trei fetițe în vârstă de șase, șapte și, respectiv, 9 ani au fost ucise în urma unui atac cu cuțitul care a avut loc în timpul unor cursuri de dans din orașul Sowthport.

Criminalul este un tânăr în vârstă de 17 ani din Banks, Lancashire. Adolescentul este acuzat de comiterea a trei crime şi 10 tentative de omor. Acesta este din Rwanda, potrivit știridiaspora.