Haosul continuă în Marea Britanie. Oamenii protestează violent, după crimele de la școala de dans

Marea Britanie. Zeci de persoane au fost arestate, duminică, 04 august, în urma protestelor generate de uciderea brutală a celor trei fetițe. Incidentele au degenerat încă de săptămână trecută, când pe fondul unor informații false, potrivit cărora călăul micuțelor ar fi un imigrant, o moschee a fost atacată cu pietre de susținătorii politicilor anti-imigrație.

Guvernul din Marea Britanie a anunțat măsuri drastice pentru cei care instrumentează acest caz pentru a crea haos și dezordine. Reamintim că trei fetițe au fost ucise săptămâna trecută, după ce un minor de 17 ani a intrat într-un centru de dans și a înjunghiat persoanele care i-au ieșit în cale.

Potrivit informațiilor din presa britanică, gestul șocant al adolescentului a fost determinat de o ceartă cu un alt bărbat care a intrat în centrul de dans. Ulterior, protestele au luat amploare în mai multe orașe din Marea Britanie. Sute de susținători ai politicilor anti-imigrație s-au manifestat violent.

Moartea celor trei fetițe a fost speculată de grupurile care susțin expulzarea imigranților și a musulmanilor. Pe fondul informațiilor false, conform cărora ucigașul ar fi un imigrant islamist radical zeci de persoane au ieșit în stradă și au atacat forțele de ordine.

BREAKING: Civil unrest in UK as protesters set vehicle on fire, clash with police in central Sunderland, England, amid protests over Southport stabbing.

Well done my brothers across the pond pic.twitter.com/7zhWEDUd4i

