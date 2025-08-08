International Teroriștii Hamas amenință Israelul cu executarea ostaticilor







Mișcarea teroristă Hamas amenință Israelul că va executa ostaticii luați în urma atacului din 7 octombrie 2023, când palestinienii susțiuți de dictatura teocratică din Iran au ucis peste 1.200 de oameni și au comis nenumărate atrocități, dacă planul de ocupare a orașului Gaza va fi pus în aplicare.

Teroriștii palestinieni au emis un comunicat în urma reuniunii Cabinetului de Securitate israelian în care a fost aprobată o nouă etapă militară în enclava palestiniană.

Decizia de a avansa militar asupra orașului Gaza a fost interpretată de teroriștii Hamas drept o dovadă că autoritățile israeliene au renunțat la ideea de a recupera în siguranță ultimii prizonieri luați în urma atacului din 7 octombrie 2023.

Într-un mesaj transmis prin Telegram, gruparea teroristă palestiniană, care a ucis direct sau prin înfometare mulți dintre ostatici, susține acum că această operațiune ar fi „o aventură criminală” și un act de „iresponsabilitate politică” din partea guvernului condus de Benjamin Netanyahu.

Potrivit teroriștilor Hamas, „aprobarea de către cabinetul sionist a planurilor de ocupare a orașului Gaza și de evacuare forțată a locuitorilor reprezintă o nouă crimă de război”.

Organizația criminală mai susține că aproape un milion de civili ar fi afectați de aceste decizii. „Continuarea agresiunii înseamnă sacrificarea ostaticilor”, au mai amenințat teroriștii.

Potrivit datelor oferite de armata israeliană, teroriștii Hamas mai dețin 49 de ostatici, dintre care 27 sunt deja morți.

În ultima săptămână, organizația teroristă islamistă a publicat videoclipuri de propagandă care prezintă prizonieri lăsați să moară de foame.

Într-unul dintre materiale, un bărbat slab, vizibil epuizat, este filmat săpându-și propriul mormânt într-un tunel întunecat.

Israelul a anunțat că operațiunile sale vizează eliminarea completă a prezenței teroriștilor Hamas în Gaza.

Dar susținătorii terorismului palestinian cer oprirea războiului antiterorist din Gaza.

Diverse organizații antisemite, precum și ONU, solicită o investigație privind încălcări ale dreptului internațional umanitar de ambele părți implicate în conflict.

În același comunicat, gruparea teroristă Hamas susține că va continua să ia „toate măsurile necesare” pentru a crea condițiile unui acord global de eliberare a prizonierilor și de încetare a ostilităților, în ciuda faptului că, până în prezent, a sabotat toate încercările de negociere.

Organizația teroristă palestiniană susține acum că ar fi pregătită să negocieze o predare a ostaticilor în schimbul capitulării armatei din Israel și a retragerii din războiul antiterorist din Gaza.