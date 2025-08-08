International Planul lui Netanyahu pentru Gaza, aprobat de Cabinetul de Securitate







Cabinetul de Securitate din Israel a aprobat planul premierului Benjamin Netanyahu de a ocupa Gaza City. Dar declarația nu a folosit termenul „ocupație”, ci mai degrabă termenul de „preluare”, din cauza ramificațiilor juridice pentru populația civilă din enclavă, potrivit Ynet, preluat de Jerusalem Post.

Biroul Prim-ministrului a confirmat vineri dimineață faptul că în Cabinetul de Securitate a fost aprobată propunerea lui Netanyahu.

Cabinetul de Securitate a adoptat, de asemenea, cinci principii pentru încheierea războiului, și anume dezarmarea Hamas, returnarea tuturor ostaticilor, atât în viață, cât și uciși, demilitarizarea Fâșiei Gaza, menținerea controlului de securitate asupra Fâșiei Gaza de către Israel și existența unui guvern civil care să nu fie controlat nici de gruparea teroristă Hamas, și nici de Autoritatea Palestiniană.

O majoritate absolută a miniștrilor din cabinet considerau că planul alternativ prezentat Cabinetului de Securitate nu va realiza nici înfrângerea teroriștilor Hamas și nici returnarea ostaticilor.

„Nu există niciun răspuns umanitar pentru milionul de oameni pe care îi vom transfera. Totul va fi complex, vă sugerez să eliminați returnarea ostaticilor de la obiectivele militare”, a declarat șeful Statului Major al IDF, general-locotenent Eyal Zamir, reafirmându-și obiecțiile față de plan.

„Nu mai vorbiți cu presa. Vrem o decizie. Cu toții ne facem griji pentru ostatici, dar și pentru soldații și luptătorii care cer victoria. Există informări constante din partea oficialilor militari. Sunteți subordonați eșalonului politic. Învățați de la poliție cum să respectați deciziile eșalonului politic”, a răspuns ministrul Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir.

„Trebuie să vorbim despre victorie. Dacă mergem pe un acord temporar, este o înfrângere. Nu trebuie să ne oprim la jumătatea drumului. Trebuie să cerem un preț de la Hamas, Hamas trebuie să plătească un preț pentru ceea ce a făcut”, a comentat ministrul Finanțelor, Bezalel Smotrich.

Imaginile comerciale din satelit au arătat că IDF mobilizează trupe și echipamente în apropierea graniței dintre Israel și Gaza, potrivit a trei oficiali americani actuali și un fost oficial american care au vizionat imaginile, conform unui raport NBC de vineri.

Sursele au declarat că aceste mișcări și formațiuni de trupe sunt semne ale unei „operațiuni terestre majore iminente”.

Planul, propus de Netanyahu și dezbătut în cadrul întâlnirii de joi spre vineri noaptea include încercuirea orașului Gaza și relocarea a aproximativ un milion de locuitori în partea de sud a enclavei. KAN News a menționat că întâlnirea a durat aproximativ 10 ore.

În urma acestui fapt, un înalt oficial israelian a declarat pentru The Jerusalem Post că armata va „viza bastionele teroriste din oraș”, operațiunile extinzându-se ulterior în taberele de refugiați centrale.

Israelul, cu sprijinul Statelor Unite și al altor parteneri internaționali, intenționează să inunde Gaza cu ajutor umanitar, de până la patru ori mai mare decât volumul actual.

Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a declarat că Statele Unite intenționează să deschidă 16 centre de ajutor umanitar, după modelul celor operate de Fundația Umanitară Gaza.

Se așteaptă ca operațiunea să dureze cel puțin șase luni. Un oficial de rang înalt a declarat pentru Washington Post că Netanyahu este „hotărât că aceasta este singura cale de a învinge Hamas”. Într-un interviu acordat Fox News joi, prim-ministrul a declarat: „Intenționăm să preluăm militar întreaga Fâșie Gaza, să dezmembrăm gruparea teroristă Hamas și să transferăm controlul către o altă autoritate”.

Referitor la susținerea administrației Trump pentru această mișcare, un oficial american a declarat pentru Washington Post că „Israelul trebuie să decidă ce trebuie să facă pentru propria securitate”.

IDF-ul va „continua să își exprime poziția fără teamă”, a declarat Zamir joi, în primele comentarii făcute de la relatările despre dezacordurile dintre armată și guvern cu privire la o ocupație completă a Fâșiei Gaza.

„Avem de-a face cu chestiuni de viață și de moarte în apărarea țării și facem acest lucru în timp ce ne uităm la soldații noștri și la civilii din Israel”, a declarat Zamir joi, cu doar câteva ore înainte de ședința cabinetului de securitate.

„Vom continua să acționăm cu responsabilitate, integritate și determinare, având în vedere doar securitatea și bunăstarea Israelului”, a spus el.

Gruparea teroristă Hamas a anunțat că va trata orice forță formată pentru a guverna Gaza ca pe o forță „de ocupație” legată de Israel, conform remarcilor prim-ministrului Benjamin Netanyahu, a declarat joi un oficial al organizației teroriste pentru Al Jazeera Mubasher.

Declarația a venit după comentariile lui Netanyahu către Fox News despre intențiile Israelului de a controla complet Fâșia Gaza, chiar dacă nu intenționează să mențină controlul permanent asupra acesteia.

Cu toate acestea, Netanyahu a declarat că Israelul „nu va anexa Gaza”, în timpul unei întâlniri cu ministrul de externe al Indiei, care a avut loc joi.

Între timp, politicienii israelieni au criticat guvernul înainte de ședința critică a cabinetului de securitate de joi, în timp ce protestele împotriva deciziei au izbucnit în fața sediului în care s-a inut întâlnirea.

Membrii familiilor ostaticilor ținuți în captivitate de Hamas, împreună cu sute de demonstranți, au cerut guvernului să nu continue cu planurile operațiunii, avertizând asupra pericolului acesteia.